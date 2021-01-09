Falcao’nun yarı fiyatına Mesut Özil!

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini açıklamaya hazırlanırken, anlaşmanın detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sponsor desteğiyle bu transferi gerçekleştiren sarı-lacivertilerin kasasından 3.5 yıllığına 10 milyon Euro'nun çıkacağı öğrenildi. Mesut Özil'in yıllık maliyeti 2.5-3 milyon Euro civarında bir maaş olarak Fenerbahçe'ye yansıyacak.Mesut Özil'in maliyetini mümkün olduğunca kulübe yansıtmamaya çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu konuda hedefini tutturdu. Mesut Özil'in maaşının, Falcao'nun Galatasaray'a yıllık maliyetinin yarısı kadar olacağı ifade edildi.Kulüp, Robin van Persie gibi transferlerde yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak böyle bir yola gitti.Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transferi memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük heyecana neden oldu. Yıldız futbolcunun ilçeye bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan amcası Cevdet Özil, "Çok gurur verici bir şey.Mesut, Türkiye'de, Devrek'te ve tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. Kendisine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı. Yıldız futbolcu arka fonda Sultan Ahmet Camii'nin fotoğrafının yer aldığı paylaşımında İngilizce olarak İslam alimi Gazali'nin "En mutlu insanların, Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" sözüne ver verdi.Fenerbahçe sezon başında Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek'i geri çağırdı. 22 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında futbol A takımı kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Erol Bulut'un özellikle orta alanda yaşanan sık sakatlıklardan dolayı böyle bir karar aldığı ifade edildi.