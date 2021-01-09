Falcao’nun yarı fiyatına Mesut Özil!

Flaş transferin maliyetini mümkün olduğunca kulübe yansıtmamaya çalışan yönetim, bu konuda başarıya ulaştı. Mesut’un maaşı, Galatasaray’ın Falcao’ya ödediği yıllık ücretin yarısına denk gelecek
Giriş Tarihi: 9.1.2021ABONE OL
Fenerbahçe, Mesut Özil transferini açıklamaya hazırlanırken, anlaşmanın detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sponsor desteğiyle bu transferi gerçekleştiren sarı-lacivertilerin kasasından 3.5 yıllığına 10 milyon Euro'nun çıkacağı öğrenildi. Mesut Özil'in yıllık maliyeti 2.5-3 milyon Euro civarında bir maaş olarak Fenerbahçe'ye yansıyacak. 32 yaşındaki futbolcu,iki farklı sponsorla yapacağı anlaşmalarla10 milyon Euro civarında gelir elde edecek.
ROBİN VAN PERSİE ÖRNEK OLDU
Mesut Özil'in maliyetini mümkün olduğunca kulübe yansıtmamaya çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu konuda hedefini tutturdu. Mesut Özil'in maaşının, Falcao'nun Galatasaray'a yıllık maliyetinin yarısı kadar olacağı ifade edildi. Böylelikle Fenerbahçe,oyuncudan beklediği performansıalamaması durumunda mali riskiazaltmış oldu. Kulüp, Robin van Persie gibi transferlerde yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak böyle bir yola gitti.
'BÜTÜN MÜSLÜMAN ALEMİNDE SEVİLİYOR'
Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transferi memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük heyecana neden oldu. Yıldız futbolcunun ilçeye bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan amcası Cevdet Özil, "Çok gurur verici bir şey. Kendisi birgün F.Bahçe ya da Türkiye'deherhangi bir takımda oynayacağınısöylemişti. Mesut, Türkiye'de, Devrek'te ve tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. Kendisine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
CUMA PAYLAŞIMI
Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı. Yıldız futbolcu arka fonda Sultan Ahmet Camii'nin fotoğrafının yer aldığı paylaşımında İngilizce olarak İslam alimi Gazali'nin "En mutlu insanların, Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" sözüne ver verdi.
YENİ TRANSFER İSMAİL YÜKSEK!
Fenerbahçe sezon başında Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek'i geri çağırdı. 22 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında futbol A takımı kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Erol Bulut'un özellikle orta alanda yaşanan sık sakatlıklardan dolayı böyle bir karar aldığı ifade edildi.