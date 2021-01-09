Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarıldı ve Nijeryalı oyuncu Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Yılbaşı gecesinde havai fişek patlaması sonucu gözünden ciddi şekilde yaralanan Galatasaray'ın başarılı sağ beki Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi ise askıya alındı.
VALENTİNE OZORNWAFOR KİMDİR?
Valentine James Ozornwafor, stoper mevkisinde oynayan Nijeryalı futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyiyor. Futbola Enyimba Aba'da başladı. 2019'da Galatasaray'a transfer oldu. Bir sezon Almería'da kiralık oynadı. Ozonwafor, bugün Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde yer aldı.