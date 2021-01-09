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Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Ozornwafor’a lisans çıkarıldı! Omar’ın sözleşmesi askıya alındı...

Galatasaray’dan gelen son dakika bilgisine göre yılbaşında yaşadığı talihsiz kaza sonrası tedavisi devam eden Omar’ın sözleşmesi askıya alındı. Omar’ın yerine geçtiğimiz sezon transfer edilen fakat sezon başında esame listesinde yer almayan Ozornwafor’a lisans çıkarıldı. Ozornwafor, maçında yedekler arasında yer alıyor. Sabah.com.tr özel haberi...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 9.1.2021 18:43 Son Güncelleme: 9.1.2021 19:08 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Ozornwafor’a lisans çıkarıldı! Omar’ın sözleşmesi askıya alındı...

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarıldı ve Nijeryalı oyuncu Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Yılbaşı gecesinde havai fişek patlaması sonucu gözünden ciddi şekilde yaralanan Galatasaray'ın başarılı sağ beki Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi ise askıya alındı.

VALENTİNE OZORNWAFOR KİMDİR?

Valentine James Ozornwafor, stoper mevkisinde oynayan Nijeryalı futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyiyor. Futbola Enyimba Aba'da başladı. 2019'da Galatasaray'a transfer oldu. Bir sezon Almería'da kiralık oynadı. Ozonwafor, bugün Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

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Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Ozornwafor’a lisans çıkarıldı! Omar’ın sözleşmesi askıya alındı...
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