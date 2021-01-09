Topa az ama öz sahip oldu!

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut arasında yaşananpolemiği 2-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile biten maça damga vurmuştu. Atan takımının yüzde 71'lik topa sahip olma oranını gösterip,yorumunda bulunurken Bulut,yanıtını vermişti. Futbol Akademi Scouting'in (FAS) yaptığı araştırmaya göre, ise daha az topa sahip olan Fenerbahçe'nin topa sahip olma kalitesinin yüksek olduğu kaydedildi. FAS verilerine göre yüzde 29 topa sahip olan Fenerbahçe'nin topa sahip olma kalitesi ise yüzde 47...