Topa az ama öz sahip oldu!

Fenerbahçe’nin Alanya maçındaki %29’luk topa sahip olma oranı tartışma yarattı. Futbol Akademi Scouting’e göre Kanarya’nın topa sahip olma kalitesi ise %47
Giriş Tarihi: 9.1.2021ABONE OL
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut arasında yaşanan "Topa sahip olma" polemiği 2-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile biten maça damga vurmuştu. Atan takımının yüzde 71'lik topa sahip olma oranını gösterip, "Fenerbahçe'nin bizimle daha başabaş oynamasını beklerdim" yorumunda bulunurken Bulut, "Bence skora baksın" yanıtını vermişti. Futbol Akademi Scouting'in (FAS) yaptığı araştırmaya göre, ise daha az topa sahip olan Fenerbahçe'nin topa sahip olma kalitesinin yüksek olduğu kaydedildi. FAS verilerine göre yüzde 29 topa sahip olan Fenerbahçe'nin topa sahip olma kalitesi ise yüzde 47...