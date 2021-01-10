Bertolacci attı Karagümrük kazandı! Karagümrük 2-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük, ev sahibi olarak çıktığı maçta Kocaeli'de Konyaspor'u ağırladı. Yağmurdan dolayı ağırlaşan zeminde oynanan maçta ev sahibi takım, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Bertolacci ve Ndiaye kaydederken, konuk Konyaspor'un golü ise Jevtovic'den geldi. Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 24'e çıkarırken, Konyaspor ise 22 puanda kaldı.





YENİLERDEN GOL VE ASİST GELDİ!



Karagümrük - Konyaspor maçına iki takımın da yeni isimleri damgasını vurdu. Karagümrük'te yeni transfer Bertolacci takımını öne geçiren golü atarken, Konyaspor'da ise Zymer Bytyqi takımının golünde asisti yapan isim oldu.

Konyaspor, Süper Lig'deki bir sonraki maçını sahasında Göztepe ile oynayacak. Karagümrük ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.



