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ile yollar ayrılacak mı? 'dan açıklama

ekiplerinden 'un basın sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör ile yollarının ayrıldığı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 22:45 ABONE OL
Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılacak mı? Malatyaspor'dan açıklama

Sosyal medyada, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa ettiği yönünde paylaşımlar yapılırken, Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığı yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Çelikel, "Kamuoyunda çıkan haberlerin aslı yoktur. Biz hocamızla yola devam ediyoruz. Şu anda tek düşüncemiz Galatasaray maçı" dedi.

GEVREK: NİYE ÖYLE BİR ŞEY YAZMIŞLAR ANLAMADIM

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa ettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili, "Haber doğru değil. Niye öyle bir şey yazmışlar anlamadım" açıklamasını yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamzaoğlu döneminde çıktığı 17 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21 puan toplayarak ligin 13'üncü sırasında yer aldı. Takımın son 5 haftada oynadığı maçlarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik almasına Malatya camiasından tepkiler gelmişti.

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Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılacak mı? Malatyaspor'dan açıklama
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