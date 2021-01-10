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Kayserispor gümbür gümbür

11 haftalık galibiyet özlemini hafta arası Denizli’de dindiren sarıkırmızılılar dün de ’u tek golle devirerek 2’de 2 yaptı; üstelik teknik direktörsüz

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Kayserispor gümbür gümbür
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdıktan sonra 2'de 2 yaptı ve yükselişini sürdürdü. Hafta arası Denizli deplasmanında 11 maç sonra 3 puanla tanışan sarı-kırmızılılar dün de sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. 9. dakikada penaltıda Alibec'in vuruşunu Malatyaspor kalecisi Ertaç kurtardı ve pozisyonun devamında kazanılan kornerde Semih Kaya topu kendi ağlarına gönderip, Kayserispor'a üç puanı getiren golü attı. Maç sonu Kayserispor'da büyük sevinç yaşanırken, prensipte anlaşılan Rumen teknik adam Petrescu ise bugün Kayseri'ye gelecek.

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Kayserispor gümbür gümbür
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