Kayserispor gümbür gümbür

11 haftalık galibiyet özlemini hafta arası Denizli’de dindiren sarıkırmızılılar dün de Yeni Malatyaspor’u tek golle devirerek 2’de 2 yaptı; üstelik teknik direktörsüz
Giriş Tarihi: 10.1.2021ABONE OL
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdıktan sonra 2'de 2 yaptı ve yükselişini sürdürdü. Hafta arası Denizli deplasmanında 11 maç sonra 3 puanla tanışan sarı-kırmızılılar dün de sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. 9. dakikada penaltıdaAlibec'in vuruşunuMalatyaspor kalecisi Ertaçkurtardı ve pozisyonun devamında kazanılan kornerde Semih Kaya topu kendi ağlarına gönderip, Kayserispor'a üç puanı getiren golü attı. Maç sonu Kayserispor'da büyük sevinç yaşanırken, prensipte anlaşılan Rumenteknik adam Petrescu isebugün Kayseri'ye gelecek.