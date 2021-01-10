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Kayserispor Petrescu'yu resmen açıkladı

ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, ile anlaşmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Rumen teknik adamı resmen açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 21:10 ABONE OL
Kayserispor Petrescu'yu resmen açıkladı

Teknik Direktör Samet Aybaba'nın görevine son verilmesinden sonra görüşülen Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile anlaşmaya varıldı.

53 yaşındaki Rumen teknik direktörü Kayseri'ye davet eden ve bugün son bir görüşme yapan Kayserispor kulübü, akşam saatlerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Dan Petrescu. Kulübümüz, Teknik Direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz" denildi.

Hes Kablo Kayserispor'da ilk idmanına yarın çıkacak olan Petrescu'nun yardımcılıklarını Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu ve Aurelian Bogdan Aldea yapacak.

İşte Kayserispor'un paylaşımı:

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Kayserispor Petrescu'yu resmen açıkladı
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