Mesut’tan 8 milyon Euro’luk pazarlık

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in imzası, kulübü Arsenal'le yaptığı görüşmelerin tamamlanmasına kaldı. İngiliz ekibiylesözleşmesi sezon sonundabitecek olan yıldız futbolcunun8 milyonEuroalacağı bulunuyor. Arsenal burakamı daha aşağıya çekmekiçin uğraş veriyor. Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlarının ise gözü kulağı İngiltere'den gelecek haberde. Türk asıllı Alman futbolcunun, Arsenal ile anlaştıktan sonra hafta içinde İstanbul'a gelmesi ve resmi mukaveleyi imzalaması bekleniyor. Mesut, sözleşmesiniLondra'da tamamlarsa Arsenalyüklü bir sadakat bonusu daödemek zorunda kalacak.