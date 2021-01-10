Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut’tan 8 milyon Euro’luk pazarlık

Mesut’tan 8 milyon Euro’luk pazarlık

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Mesut’tan 8 milyon Euro’luk pazarlık
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in imzası, kulübü Arsenal'le yaptığı görüşmelerin tamamlanmasına kaldı. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun 8 milyon Euro alacağı bulunuyor. Arsenal bu rakamı daha aşağıya çekmek için uğraş veriyor. Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlarının ise gözü kulağı İngiltere'den gelecek haberde. Türk asıllı Alman futbolcunun, Arsenal ile anlaştıktan sonra hafta içinde İstanbul'a gelmesi ve resmi mukaveleyi imzalaması bekleniyor. Mesut, sözleşmesini Londra'da tamamlarsa Arsenal yüklü bir sadakat bonusu da ödemek zorunda kalacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir ve nasıl iptal etme yapılır? 2021 WhatsApp sözleşmesi ilkeleri kabul edilirse ne olur? Alternatif uygulamalar...
SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu! "Yüz yüze eğitime bu tarihten itibaren başlayabilirler"
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı genelgesi - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman sona erecek?
Son dakika: Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor, marketler ve fırınlar açık mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Sayısal Loto çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama
Son dakika: İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak'tan transfer açıklaması! Galatasaray ile anlaşma var mı? Sabah.com.tr ÖZEL
Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs tablosunda umutlandıran gelişme...
Son dakika haberi: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarası için 67 bekleniyordu sürpriz iddia...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut’tan 8 milyon Euro’luk pazarlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA