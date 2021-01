Okan Buruk'tan İrfan Can sözleri! "Fatih Terim'i anlıyorum ama..."

İrfan Can Kahveci ve Visca gidecek mi sorusuna ve Fatih Terim'in açıklamalarının oyuncuları baskı altında sokup sokmadığı sorusunu cevaplayan Teknik Direktör Buruk şöyle konuştu: "Her transfer dönemi aşağı yukarı aynı oyuncular üzerinden aynı şeyleri duyuyoruz. Yani bu zamana kadar oyuncularımız her zaman kendi takımı için en iyisini yaptılar.

Bugün de sahada gördüğümüzde hem Visca'nın hem de İrfan Can'ın gerçekten takımı için ne kadar faydalı olduklarını, iyi oynadıklarını gördük. Hiçbir hoca tabii ki oyuncusunu kaybetmek istemez ama futboldaki gerçek de bir yandan kulüplerin de özellikle önemli teklifleri değerlendirebilmesi. Şu anda net olarak belki kulübümüze çok önemli bir teklif gelmese de belki konuşmalar oluyordur. Birçok yerden İrfan'a özellikle teklifler oluyor.

Yurt dışından da gelen teklifler var İrfan'a. Ama dediğim gibi burada kulübümüz ne düşünüyor, başkanımız ne düşünüyor onların görüşleri önemli. Burada başkanlar görüşür ama dediğim gibi değerli oyunculara sahibiz, önemli oyunculara sahibiz, Türk futbolu için İrfan gerçekten önemli bir oyuncu. İnşallah yazın da milli takımda 2021 Avrupa Şampiyonası içinde yer alan kadroda da olacaktır. Dediğim gibi burada kulübümüzün vereceği bir karar. Kulübümüze gelmiş net bir teklif olduğunu düşünmüyorum. Herkes burada birbirine çok yakın. Fatih Hoca da değer verdiğimiz sayın Galatasaray başkanı da çok değer verdiğimiz insanlar.