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Son dakika: 'in abisi 'den paylaşımı!

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli taraftarların dört gözle beklediği transferi için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun abisi , sosyal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımında bulundu. Özil, paylaşımda göz kırpma emojisi de kullanarak transfer ateşini yaktı.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 11:33 Son Güncelleme: 10.1.2021 11:54 ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı!

transfer haberi: Sezon başında 18 transfere birden imza atan Fenerbahçe, asıl bombayı devre arası transfer döneminde 'i kadrosuna katarak patlatacak. Kanarya'nın bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Taraftarı dört gözle beklediği transfer öncesi flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı!

'in ağabeyi , sosyal medya hesabından logosunu paylaştı ve altına göz kırpma emojisi koydu.

Son dakika: Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı!

'in 'ye transferinde hareketli günler yaşanırken, bir heyecanlı haber de yıldız futbolcunun ağabeyi 'den geldi. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından paylaştığı bir hikayede, Fenerbahçe'nin logosuna yer verirken, paylaşımın altına da göz kırpma emojisi koydu.

Son dakika: Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı!

Bu paylaşım sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi ve etkileşim gördü.

Son dakika: Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı!

'in abisi , sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu. İşte o paylaşım...

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Son dakika: Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı!
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