Son dakika: Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe transfer haberi: Sezon başında 18 transfere birden imza atan Fenerbahçe, asıl bombayı devre arası transfer döneminde Mesut Özil'i kadrosuna katarak patlatacak. Kanarya'nın bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Taraftarı dört gözle beklediği transfer öncesi flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe logosunu paylaştı ve altına göz kırpma emojisi koydu.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde hareketli günler yaşanırken, bir heyecanlı haber de yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil'den geldi. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından paylaştığı bir hikayede, Fenerbahçe'nin logosuna yer verirken, paylaşımın altına da göz kırpma emojisi koydu.
Bu paylaşım sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi ve etkileşim gördü.
Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu. İşte o paylaşım...