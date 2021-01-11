Başakşehir’den güç gösterisi

maçlık kötü seriye geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u 1-0 yenerek son veren Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü de 2-1'le geçip çıkışını sürdürdü. Eryaman Stadı'nda oynanan maçın 17. dakikasında'nın golüyle öne geçen turuncu-lacivertlilere 20'deyanıt verdi. Başakşehir'de Chadli 35'te sakatlanarak yerini Aleksic'e bıraktı. 46'da Gulbrandsen'in yerine dahil olan56'da takımını tekrar öne geçirdi. Ankaragücü bu sonuçla 15 puanda kaldı ve bu sezonki 10. yenilgisini aldı. Başakşehir ise 22 puana yükseldi.Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, maçın ardından hakem Tugan Kaan Numanoğlu'nun yönetimine isyan etti: "Hakem hataları ve hakemlerin bu işe müdahalelerini görüyoruz. Yediğimiz ikinci golden önceki pozisyonda bizim futbolcumuza faul yapıldı. Maçın sonunda Şahverdi'nin düştüğü pozisyonda penaltı olduğunu düşünüyoruz. Hakem, kartlarını bizim futbolculara kullandı. Başakşehir'i tolere etti."Skrtel'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına giren Başakşehir, Milan'ın futbolcusu Leo Duarte'yi sezon sonuna kadar kiraladı. 24 yaşındaki Brezilyalı stoperin bugün İstanbul'a geleceği ve imzayı atacağı belirtildi.