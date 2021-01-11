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Başakşehir’den güç gösterisi

Geçtiğimiz hafta B.B. Erzurumspor’u devirerek 7 maçlık galibiyet özlemine son veren turuncu-lacivertliler, dün de ’nü yendi ve kötü bulutları dağıttı

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Başakşehir’den güç gösterisi
7 maçlık kötü seriye geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u 1-0 yenerek son veren Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü de 2-1'le geçip çıkışını sürdürdü. Eryaman Stadı'nda oynanan maçın 17. dakikasında Visca'nın golüyle öne geçen turuncu-lacivertlilere 20'de Endri Çekici yanıt verdi. Başakşehir'de Chadli 35'te sakatlanarak yerini Aleksic'e bıraktı. 46'da Gulbrandsen'in yerine dahil olan Demba Ba, 56'da takımını tekrar öne geçirdi. Ankaragücü bu sonuçla 15 puanda kaldı ve bu sezonki 10. yenilgisini aldı. Başakşehir ise 22 puana yükseldi.

ANKARAGÜCÜ'NDEN TEPKİ: TOLERE ETTİLER
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, maçın ardından hakem Tugan Kaan Numanoğlu'nun yönetimine isyan etti: "Hakem hataları ve hakemlerin bu işe müdahalelerini görüyoruz. Yediğimiz ikinci golden önceki pozisyonda bizim futbolcumuza faul yapıldı. Maçın sonunda Şahverdi'nin düştüğü pozisyonda penaltı olduğunu düşünüyoruz. Hakem, kartlarını bizim futbolculara kullandı. Başakşehir'i tolere etti."

LEO DUARTE KİRALANDI
Skrtel'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına giren Başakşehir, Milan'ın futbolcusu Leo Duarte'yi sezon sonuna kadar kiraladı. 24 yaşındaki Brezilyalı stoperin bugün İstanbul'a geleceği ve imzayı atacağı belirtildi.

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Başakşehir’den güç gösterisi
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