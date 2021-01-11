Oğulcan’a büyük şok!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen ve her hafta yükselen performansıylaGeçen sezon devam ederken Çaykur Rizespor +1 yıllık opsiyonu kullanarak Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmıştı. Galatasaray'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Avukatına vekaletname veren ve Rizespor'un uzattığı sözleşmenin hükümsüzlüğüyle ilgili dava açan 24 yaşındaki hücum oyuncusunu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) haklı bulmuş, temmuz ayında serbest kalıp Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan'ı Rizespor mahkemeye vermişti.Karadeniz ekibi 2016 yılında Kayseri Erciyes'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte 500 bin TL'yi Oğulcan'dan geri alma hakkı kazandı. Ayrıca oyuncuya 6 maç men cezası verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray, "UÇK nihai karar mercii olmayıp, hukuk ve teammüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunulacaktır.ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği maçının son bölümünde oyuna giren Valentine Ozornwafor piyasaya çıktı. 1 Şubat'a kadar zamanı olan sarı-kırmızılı kulüp, Ozornwafor'u kiralık göndererek yabancı kontenjanını açacak. Sezonu kapatan Omar Elabdellaoui yerine 21 yaşındaki Nijeryalı stopere geçici olarak lisans çıkartıldı.