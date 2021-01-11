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Oğulcan’a büyük şok!

Kulübü, sözleşmesini feshedip Galatasaray’a giden 24 yaşındaki futbolcuya açtığı davayı kazandı. 1.2 milyon Euro+500 bin TL ödeyecek olan Oğulcan’a ayrıca 6 maç men cezası verildi

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Oğulcan’a büyük şok!
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen ve her hafta yükselen performansıyla Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Oğulcan Çağlayan'ı rakipleri değil mahkeme durduracak! İşte detaylar... Geçen sezon devam ederken Çaykur Rizespor +1 yıllık opsiyonu kullanarak Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmıştı. Galatasaray'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Avukatına vekaletname veren ve Rizespor'un uzattığı sözleşmenin hükümsüzlüğüyle ilgili dava açan 24 yaşındaki hücum oyuncusunu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) haklı bulmuş, temmuz ayında serbest kalıp Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan'ı Rizespor mahkemeye vermişti. Rizespor cephesi mahkemeyi kazandı ve kararın bugün açıklanacağı ortaya çıktı.

HEM OYUNCU HEM KULÜP İTİRAZ EDECEK
Karadeniz ekibi 2016 yılında Kayseri Erciyes'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte 500 bin TL'yi Oğulcan'dan geri alma hakkı kazandı. Ayrıca oyuncuya 6 maç men cezası verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray, "UÇK nihai karar mercii olmayıp, hukuk ve teammüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunulacaktır. Galatasaray, haklı davalarında mensupları ve sporcularının sonuna kadar her zaman yanında olacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca oyuncunun da Tahkim'e başvuracağı öğrenildi.

OZORNWAFOR GÖRÜCÜYE ÇIKTI!
Gençlerbirliği maçının son bölümünde oyuna giren Valentine Ozornwafor piyasaya çıktı. 1 Şubat'a kadar zamanı olan sarı-kırmızılı kulüp, Ozornwafor'u kiralık göndererek yabancı kontenjanını açacak. Sezonu kapatan Omar Elabdellaoui yerine 21 yaşındaki Nijeryalı stopere geçici olarak lisans çıkartıldı.

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Oğulcan’a büyük şok!
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