Rachid Gezzal: "Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz"

İtalya, Fransa ve İngiltere'de forma giyen Ghezzal, "İtalya'da abartılı bir taktik çalışması var. Türkiye bu konuda biraz İngiltere'ye benziyor. Hem taktik çalışma var hem de oyunun akışına bağlı olarak bize belirli bir serbestlik bırakılıyor" ifadelerini kullandı. Takımdaki arkadaşlığa da vurgu yapan başarılı oyuncu, "Hocamız ve yardımcıları, geldiğim günden beri bana çok yakın davrandılar ve güvenlerini gösterdiler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Ben de sahada elimden geleni yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

