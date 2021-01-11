Son dakika: Fenerbahçe'ye Macar stoper! Erol Bulut onay verdi

Henüz 22 yaşında olan Szalai, 8 kez Macar Milli Takımı'nın formasını da giydi. Oyuncunun bonservisi ise Transfermarkt'a göre 800 bin euro. Szalai, bu sezon Rum Ligi'nde 15 lig maçına çıkıp, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.