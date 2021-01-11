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Son dakika: Fenerbahçe'ye Macar stoper! onay verdi

Son dakika haberi... 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, her ne kadar transferine yoğunlaşsa da diğer bölgeler için de yoğun mesai devam ediyor. Kanarya'nın takviye yapmak istediği bölgelerden biri de stoper. Son aday ise Macar stoper . İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 11.1.2021 00:33 Son Güncelleme: 11.1.2021 00:53 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'ye Macar stoper! Erol Bulut onay verdi

Fenerbahçe'de stoper çalışmaları alternatifli şekilde sürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinin başında Arsenal'den Sokratis ismi var. Ancak herhangi bir olumsuz duruma karşı bir başka Yunan stoper Michailidis ve Club Brugge'ün Fildişili stoperi Simon Deli de alternatif olarak listede yer alıyor.

Listeye eklenen son isim ise Macar stoper Attila Szalai. Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Szalai, sarı-lacivertlilerin yakından takip ettirdiği isimler arasında yer alıyor.

Henüz 22 yaşında olan Szalai, 8 kez Macar Milli Takımı'nın formasını da giydi. Oyuncunun bonservisi ise Transfermarkt'a göre 800 bin euro. Szalai, bu sezon Rum Ligi'nde 15 lig maçına çıkıp, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

EROL BULUT ONAY VERDİ

Sol ayaklı olan ve sol bek olarak da görev yapabilen Szalai, topa olan hakimiyeti ve 1.92'lik boyuyla dikkat çekiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un Szalai için onay verdiği, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da transferde önemli mesafe kat ettiği kaydedildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye Macar stoper! Erol Bulut onay verdi
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