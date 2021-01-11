Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Galatasaray Oğulcan Çağlayan için itiraz dilekçesini sundu! Fenerbahçe ayrıntısı...

: için itiraz dilekçesini sundu! Fenerbahçe ayrıntısı...

'da 'ın 6 maç ceza almasının şoku sürüyor. haberine göre Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın aldığı cezaya itiraz dilekçesini Tahkim Kuruluna sundu. Galatasaray, dilekçesinde Fenerbahçe'den Real Betis'e transfer olan Mehmet Aurelio'nun durumunu da örnek olarak sundu. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 11.1.2021 13:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Galatasaray Oğulcan Çağlayan için itiraz dilekçesini sundu! Fenerbahçe ayrıntısı...

Çaykur Rize ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan'ı haksız bulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), 24 yaşındaki oyuncuya 6 maç men cezası ve Rizespor'a 1.2 milyon Euro ödenmesine karar verdi.

FENERBAHÇE'DEN BETİS'E GİDEN AURELİO ÖRNEK OLARAK SUNULDU

Geçmişte Mehmet Aurelio'nun Fenerbahçe'den Real Betis'e, Bekir Ozan Has'ın Bursaspor'dan Gaziantepspor'a transferlerini örnek gösteren Galatasaray, UÇK'nın Oğulcan kararı ile ilgili Tahkim Kurulu'na itiraz dilekçesini sundu.

SONUÇ GELMEZSE FIFA'YA GİDİLECEK!

Sarı-kırmızılı kulüpte perşembe günü Tahkim'den Oğulcan hakkındaki kararın değişmesi yönünde beklenti var. Tahkim Kurulu'ndan sonuç çıkmazsa Galatasaray FIFA'nın yolunu tutacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Whatsapp sözleşmesinde SON DAKİKA!: Sözleşmeyle kişisel verileri çalan Whatsapp’ın başı dertte!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı attı? İşte tüm detaylar...
Son Dakika Haberi: Ankara'da korkutan şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli'den Ankara depremi sonrası açıklamalar art arda geldi
SON DAKİKA HABER: Seren Serengil'e büyük şok! 2.5 yıl hapsi isteniyor...
Son Dakika Haberleri | Whatsapp sözleşmesinde flaş açıklama: Wp'ye dörtlü kıskaç
Koronavirüs tedbirlerinde son dakika haberi: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor? 2021 Yasaklar ne zaman kalkıyor?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi burada!
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert düşüşünü sürdürüyor! 10 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu?
SON DAKİKA: Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta sonu yasak saatleri neler, yasaklar ne zaman kalkacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Galatasaray Oğulcan Çağlayan için itiraz dilekçesini sundu! Fenerbahçe ayrıntısı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA