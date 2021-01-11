SON DAKİKA: Galatasaray Oğulcan Çağlayan için itiraz dilekçesini sundu! Fenerbahçe ayrıntısı...

Çaykur Rize ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan'ı haksız bulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), 24 yaşındaki oyuncuya 6 maç men cezası ve Rizespor'a 1.2 milyon Euro ödenmesine karar verdi.
FENERBAHÇE'DEN BETİS'E GİDEN AURELİO ÖRNEK OLARAK SUNULDU
Geçmişte Mehmet Aurelio'nun Fenerbahçe'den Real Betis'e, Bekir Ozan Has'ın Bursaspor'dan Gaziantepspor'a transferlerini örnek gösteren Galatasaray, UÇK'nın Oğulcan kararı ile ilgili Tahkim Kurulu'na itiraz dilekçesini sundu.
SONUÇ GELMEZSE FIFA'YA GİDİLECEK!
Sarı-kırmızılı kulüpte perşembe günü Tahkim'den Oğulcan hakkındaki kararın değişmesi yönünde beklenti var. Tahkim Kurulu'ndan sonuç çıkmazsa Galatasaray FIFA'nın yolunu tutacak.