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Son dakika: 'den flaş cevap! ...

Son dakika: 'nin transferini 4 gözle beklediği , hesabından hayranlarının sorularını cevapladı. Yıldız futbolcu, sarı lacivertli takımın taraftarlarını heyecanlandıracak cevaplar verdi.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 22:06 ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil'den flaş cevap! Kadıköy...
Son dakika: Fenerbahçe'nin transferini 4 gözle beklediği Mesut Özil, Twitter hesabından hayranlarının sorularını cevapladı. Yıldız futbolcu, sarı lacivertli takımın taraftarlarını heyecanlandıracak cevaplar verdi. Özil, kendisine yöneltilen "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını verirken, bir başka soruda ise "Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i gibi. En büyük kulüp. Ben de Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm." dedi.

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Son dakika: Mesut Özil'den flaş cevap! Kadıköy...
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