Son dakika: Nihat Özdemir ile Süper Lig Kulüp Başkanları buluşacak

Süper Lig'de son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar ve hakem hataları masaya yatırılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'deki ekiplerin başkanları ile 14 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te bir araya gelecek.
Toplantının gündeminde koronavirüs sürecinde yaşanan ekonomik zorluklara karşı alınacak önlemler ve çözümlerin yanı sıra son dönemde sık sık gündeme gelen hakem hataları var.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 13 Ocak 2020 Çarşamba günü Riva'da bir araya gelecek.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa kararı alması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşecek değerlendirme toplantısı Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.
Toplantıda Süper Lig'de tamamlanmak üzere olan ilk yarı öncesinde futbolun genel konuları üzerinde istişare yapılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak."