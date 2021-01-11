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Sumudica’yı gönderene kadar kimseyle konuşmadık

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükşekşi, Sumudica ve Sivas yenilgisiyle ilgili konuştu. Büyükekşi, “Hakem hataları maçın sonucuna etki etti. Sumudica ile yollarını ayırana kadar kimseyle görüşmedik” dedi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:26 ABONE OL
Sumudica’yı gönderene kadar kimseyle konuşmadık

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükeşki, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırana kadar hiçbir teknik direktörle konuşmadıklarını söyledi. Büyükekşi, Sivas yenilgisinin bir yol kazası olduğunu belirterek, iki hakem hatasıyla aldıkları yenilgiyi unutarak önümüzdeki maçlarda puan kaybetmemeye bakacaklarını söyledi.

Kulübün internet sitesinden yazılı bir açıklama yapan Büyükekşi, Sivasspor maçında alınan mağlubiyeti bir kaza olarak değerlendirdiklerini, yaşanılan hakem hatalarının bir kez daha maçın önüne geçtiğini dile getirdi. Büyükekşi, "Sivasspor bizim çok saygı duyduğumuz ve önemli rakiplerimizden birisi. Avrupa'da da ülkemizi temsil ettiler ve zorlu bir deplasman olduğunun bilincindeydik. Ancak son haftalarda alışkanlık haline geldiğine inandığımız hakem hataları yine devam etti. Rakibimizin ilk golünde iki futbolcumuza 10 saniye içerisinde yapılan faullerden sonra VAR sisteminden uyarı gelmiyor ve hakemlerde pozisyonları es geçiyorlar. İkinci yarıda oyuncumuz Kenan Özer'e yapılan bize göre bariz bir penaltı pozisyonu var ve hem maçın orta hakemi hem de VAR hakemi yine görmezden geldiler. Geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da dramatik bir şekilde hakem hatalarıyla galibiyeti kaçırmıştık. Birçok eksiğimize rağmen takımımız inanılmaz mücadele etti, bu bizleri sevindirdi. Ancak skora direkt olarak etki eden iki hakem hatasıyla zor bir deplasmandan puansız ayrıldık. Takımımızın potansiyelinin ve kalitesinin farkındayız, yeniden bir seri yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Teknik direktör Marius Sumudica ile yaşanılan ayrılığın Gaziantep şehri için hayırlı olmasını dilediklerini ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Herkesin de bildiği gibi Sivasspor maçının ardından gelişen olaylar nedeniyle Sayın Sumudica ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu kararın tüm Gaziantep şehrine ve Gaziantep Futbol Kulübüne hayırlı olmasını diliyorum. Ayrılık kararının ardından teknik adam arayışlarına yönetim kurulumuzla başladık. Yönetim olarak amacımız başarıya aç yerli veya yabancı bir hocayla çalışmak istiyoruz. Sumudica ile ayrıldığımız ana kadar hiçbir hocayla görüşmemiz olmamıştı. Belirleyeceğimiz isimler hakkında yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla da bir araya gelip, çalışmalarımızı hızlandıracağız. İnşallah açacağımız beyaz sayfayla birlikte adından başarılarıyla söz ettiren bir takım izletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ligde geride kalan süreci başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve bundan sonra da bu başarıyı sürdürmek istediklerinin altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Ligde geride kalan on sekiz haftaya bakıldığında en başarılı takımların başında geliyoruz. Hem oynadığımız futbolla, hem de futbolcularımızın gösterdiği performansla adımızdan söz ettirmeyi başardık. Bundan sonraki süreçte de başarılı olmaya devam edeceğiz. Kadromuzdaki tüm isimlerin kalitesini sadece bizler değil, Türkiye biliyor. Sadece futbolumuzun, futbolcularımızın ve Gaziantep şehrinin başarılarının konuşulacağı günler yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana taraftarların desteğini her zaman önemsediklerini ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte her zaman tek bir hedefimiz var, Gaziantep şehrini başarılarıyla temsil edebilmek. Taraftarlarımızın takımımıza olan desteklerini hissediyoruz ve biz de onları mutlu edebilmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Onlar her şartta yanımızda olsunlar, uzun bir yoldayız ve hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor. Gaziantep şehrini mutlu edebilmek adına tüm fedakârlıkları yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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