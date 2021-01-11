Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 18 haftada 14 hoca

3 TAKIMDA 3. HOCA DÖNEMİ



Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 3 ekip, 2 kez teknik adam değişikliğine gitti. Sezona Mehmet Özdilek'le başlayan BB Erzurumspor, daha sonra göreve Hüseyin Çimşir'i getirdi. Çimşir ile çıktığı 4 lig maçında gol atamayan ve puan alamayan mavi-beyazlılar, daha sonra göreve Mesut Bakkal'ı getirdi.

Kayserispor ise sezona Bayram Bektaş'la başladı. Bu isimle yolları ayırdıktan sonra tecrübeli teknik adam Samet Aybaba'yı göreve getiren sarı-kırmızılılar Aybaba ile yollarını ayırıp Dan Petrescu'yla anlaştı.

Bu sezon 3. isimle yola devam eden bir diğer ekip ise Kasımpaşa oldu. Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan Paşa, ardından İrfan Buz ile anlaştı. Ancak bu anlaşma 14 gün sürdü ve Buz'un ardından göreve, Ankaragücü'nden ayrılan Fuat Çapa geldi. Fuat Çapa'nın yerine ise Ankaragücü'nde takımın başına Mustafa Dalcı geçti.

Denizlispor sezona Prosinecki ile başlarken, bu hocayla yollar ayrıldı ve takımın başında 3 maçlığına Kenan Atik yer aldı. Yeşil-siyahlı ekip daha sonra Yalçın Koşukavak ile anlaştı.