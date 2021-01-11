Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 18 haftada 14 hoca

'e hoca dayanmıyor! 18 haftada 14 hoca

'de ilk yarının bitimine 3 maç kala, takımların yollarını ayırdığı hoca sayısı 14 oldu. Görevden alınan son isim, deplasmanında yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken Sumudica oldu. Rumen teknik adamın, 'daki görevi son buldu. 'da da 'yla yolların ayrılacağı gündeme geldi. Eğer Malatya ekibinde bu doğrultuda karar alınırsa, görevine son verilen hoca sayısı 15 olacak.

İHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 10:34 Son Güncelleme: 11.1.2021 10:40 ABONE OL
Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 18 haftada 14 hoca

Gaziantep FK'nın Marius Sumudica ile yollarını ayırmasıyla birlikte Süper Lig'de 18 haftada görevinden ayrılan hoca sayısı 14 oldu

İLK AYRILIK KONYASPOR'DAN

Süper Lig'de yolların ayrıldığı ilk isim Bülent Korkmaz olmuştu. Sezon öncesinde Konyaspor'un başında olan Korkmaz, lig başlamadan önce yollarını ayırdı ve Korkmaz'ın yerine İsmail Kartal göreve geldi. Ligin başlamasıyla birlikte ise yaprak dökümü de kendisini gösterdi. Kayserispor'da Bayram Bektaş, Gençlerbirliği'nde Mert Nobre, Antalyaspor'da Tamer Tuna ve Trabzonspor'da Eddie Newton dönemleri ardı ardına kapandı. Bazı takımlarda gelen teknik adamlar, problemleri çözerken, Süper Lig'in birkaç ekibinde ise değişiklik fayda getirmedi, göreve gelen isimlerle de yollar ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA AVCI ETKİSİ

Sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, bu hocadan istediği verimi alamadı. İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, göreve Abdullah Avcı'yı getirirken, Avcı'nın gelmesinin ardından Karadeniz ekibinde gözle görülür bir yükseliş gerçekleşti. İlk 8 maçta 6 puan alabilen Trabzonspor, Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve zirve yarışındaki takımlara yaklaştı.

3 TAKIMDA 3. HOCA DÖNEMİ

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 3 ekip, 2 kez teknik adam değişikliğine gitti. Sezona Mehmet Özdilek'le başlayan BB Erzurumspor, daha sonra göreve Hüseyin Çimşir'i getirdi. Çimşir ile çıktığı 4 lig maçında gol atamayan ve puan alamayan mavi-beyazlılar, daha sonra göreve Mesut Bakkal'ı getirdi.

Kayserispor ise sezona Bayram Bektaş'la başladı. Bu isimle yolları ayırdıktan sonra tecrübeli teknik adam Samet Aybaba'yı göreve getiren sarı-kırmızılılar Aybaba ile yollarını ayırıp Dan Petrescu'yla anlaştı.

Bu sezon 3. isimle yola devam eden bir diğer ekip ise Kasımpaşa oldu. Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan Paşa, ardından İrfan Buz ile anlaştı. Ancak bu anlaşma 14 gün sürdü ve Buz'un ardından göreve, Ankaragücü'nden ayrılan Fuat Çapa geldi. Fuat Çapa'nın yerine ise Ankaragücü'nde takımın başına Mustafa Dalcı geçti.

Denizlispor sezona Prosinecki ile başlarken, bu hocayla yollar ayrıldı ve takımın başında 3 maçlığına Kenan Atik yer aldı. Yeşil-siyahlı ekip daha sonra Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın yerine Ersun Yanal, Gençlerbirliği'nde ise Mert Nobre'nin yerine Mustafa Kaplan göreve geldi. Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona ererken bu hocanın yerine henüz bir isimle anlaşma sağlanmadı.

Son olarak yaptığı açıklamalar sonrasında eleştiri oklarını üzerine çeken Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 14 teknik direktörün görevine son verilmiş oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Whatsapp sözleşmesinde SON DAKİKA!: Sözleşmeyle kişisel verileri çalan Whatsapp’ın başı dertte!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı attı? İşte tüm detaylar...
Ankara'da korkutan şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli SON DAKİKA geçti: Ankara depremi sonrası açıklamalar art arda geldi
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor? 2021 Yasaklar ne zaman kalkıyor?
SON DAKİKA HABER: Seren Serengil'e büyük şok! 2.5 yıl hapsi isteniyor...
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert düşüşünü sürdürüyor! 10 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu?
Bakan Fahrettin Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi burada!
SON DAKİKA HABER | Whatsapp sözleşmesinde flaş açıklama: Wp'ye dörtlü kıskaç
SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu! "Yüz yüze eğitime bu tarihten itibaren başlayabilirler"
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 18 haftada 14 hoca
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA