650 bin Euro’yu ver Kenan’ı al

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Mandzukic'in alternatifi olarak belirlediği Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile temaslara başladı. 26 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen Kartal, başarılı forveti ara transferde kadrosuna dahil etmek için Alman kulübüne yaptığı teklife,cevabını aldı.A Milli Takım'ın da kadrosunda yer alan Kenan'ın bonservisini almak için yönetim temaslarını sürdürüyor.Milli futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmek için istekli olduğu kaydedildi.