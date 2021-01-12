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'ın maçının kadrosu belli oldu

Yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde 'u konuk edecek. Beşiktaş'ta maçın kadrosu belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:36 Son Güncelleme: 12.1.2021 14:55 ABONE OL
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Yarın oynanacak olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat 20:45'te ATV ekranından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarınki karşılaşma için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının kadrosu belli oldu
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