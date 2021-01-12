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: Akıllı oyun 3 puanı getirdi

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Erol Bulut: Akıllı oyun 3 puanı getirdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmandan puan alarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Saha zeminine dikkat çeken 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Hava şartları normal olmasa da yine de Erzurum'a baktığımız zaman daha soğuk hava oluyordu. Bugün 4-5 derecede oynadık. Hava şartları iyiydi ama zemin biraz istediğimiz gibi değildi. Kalemizde hemen hemen hiç pozisyon vermeden oynadık. Erzurum'un zeminine karşı biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu. Akıllı oyun ve 3 puan. Futbolcularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum" dedi.

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Erol Bulut: Akıllı oyun 3 puanı getirdi
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