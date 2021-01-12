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'de sesleri

'de teknik direktör ile yol ayrımına gidilmesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetimin ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 11:19 ABONE OL
Göztepe'de Engin İpekoğlu sesleri

Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'de teknik arıza yaşandı. Antalyaspor'a İzmir'de 1-0 mağlup olarak üst üste 6 maçtır kazanamayan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, istifasını pazar günü yönetime sundu.

Yönetim, genç teknik adamın istifasını kabul ederek "Kan değişikliğini" uygun buldu. Göz-Göz'de Palut dönemi resmen sona ererken yönetim, devam eden ara transfer dönemi ve lig maçlarını da düşünerek yeni bir teknik direktör için hemen kolları sıvadı.

KARAMAN DA LİSTEDE

Bakan Mehmet Sepil başkanlığında yönetimin gündeme getirdiği ilk ismin Engin İpekoğlu olduğu öğrenildi. İpekoğlu'nun yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre Göztepe yönetiminin deneyimli teknik adam ile temasa geçtiği bildirildi. İpekoğlu'nun da Göztepe'yi çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim ayrıca Ünal Karaman için de nabız yokladı. Yönetimin gündeme getirdiği bir başka isim de Ünal Karamanoldu. Geçen sezon da Tamer Tuna'nın istifasının ardından adı Göztepe ile anılan Karaman'ın bu kez takımın başına getirilebileceği öğrenildi.

İpekoğlu ve Karaman'ın yanı sıra Tolunay Kafkas, Bülent Korkmaz ve Aykut Kocaman isimlerini de yedekte bekletiyor. Son olarak Adanaspor'u çalıştıran Engin İpekoğlu, 2007-2008 sezonunda Karşıyaka'yı da çalıştırmıştı. Takımda oluşan maddi konular yüzünden 3 maçın sonunda görevine son verilmişti.

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Göztepe'de Engin İpekoğlu sesleri
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