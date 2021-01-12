Göztepe'de Engin İpekoğlu sesleri

KARAMAN DA LİSTEDE

Bakan Mehmet Sepil başkanlığında yönetimin gündeme getirdiği ilk ismin Engin İpekoğlu olduğu öğrenildi. İpekoğlu'nun yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre Göztepe yönetiminin deneyimli teknik adam ile temasa geçtiği bildirildi. İpekoğlu'nun da Göztepe'yi çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim ayrıca Ünal Karaman için de nabız yokladı. Yönetimin gündeme getirdiği bir başka isim de Ünal Karamanoldu. Geçen sezon da Tamer Tuna'nın istifasının ardından adı Göztepe ile anılan Karaman'ın bu kez takımın başına getirilebileceği öğrenildi.