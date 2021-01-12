Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erzurumspor maçının ardından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a verdiği 6 maç men ve 1.2 milyon Euro para cezasını değerlendirdi. Kararın Türk futbolunda bir milat olduğunu belirten Koç, "Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üzerinizde. Nasıl bir karar vereceksiniz?diye konuştu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferinin henüz kesinleşmediğini belirtti. Koç, "Mesut hâlâ bir rüya. Ancak geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. İmzalar atılınca konuşuruz. Hayırlısı ne ise o olsun" dedi. Koç, İrfan Can Kahveci ve Visca için de "Başakşehir bu iki oyuncuyu satmayı düşünürse ilgilenebiliriz" ifadelerini kullandı.Koç, yayıncı kuruluşun Karagümrük-Konya maçında Fenerbahçe aleyhine yapılan tezahüratı ekranlara yansıtmasıyla ilgili şunları söyledi: "Bunu daha önce de yaşadık. Özür açıklamasını samimi bulmadık. Zaten saatine baktığınız zaman bile altında çok başka sebepler, konular arayabilirsiniz. Son derece ciddiyetsiz ve saygısız bir yaklaşım. Hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler. Gösteririz. Hodri meydan..."