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Gözümüz üzerinizde

'tan, Galatasaraylı Oğulcan'a verilen 6 maçlık cezayla ilgili Tahkim'e mesaj. Yayıncı kuruluşa da tepki gösteren Başkan çok sert konuştu: "Bu ceza futbol için milattır. Futbolcu ayartmanın bir bedeli vardır. 'na sesleniyorum, gözümüz üzerinizde. Bakalım ne karar vereceksiniz?"

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Gözümüz üzerinizde
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erzurumspor maçının ardından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a verdiği 6 maç men ve 1.2 milyon Euro para cezasını değerlendirdi. Kararın Türk futbolunda bir milat olduğunu belirten Koç, "Transferin kuralları vardır, futbolcu ayartmanın da bir bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üzerinizde. Nasıl bir karar vereceksiniz? Yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye sonraki haftaya mı bırakacaksınız? Bu futbolda bir suçtur ve üzerine gidilmelidir" diye konuştu.

MESUT'A YAKINIZ! VİSCA'YI İSTİYORUZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferinin henüz kesinleşmediğini belirtti. Koç, "Mesut hâlâ bir rüya. Ancak geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. İmzalar atılınca konuşuruz. Hayırlısı ne ise o olsun" dedi. Koç, İrfan Can Kahveci ve Visca için de "Başakşehir bu iki oyuncuyu satmayı düşünürse ilgilenebiliriz" ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞUN YAPTIĞI SAYGISIZLIK
Koç, yayıncı kuruluşun Karagümrük-Konya maçında Fenerbahçe aleyhine yapılan tezahüratı ekranlara yansıtmasıyla ilgili şunları söyledi: "Bunu daha önce de yaşadık. Özür açıklamasını samimi bulmadık. Zaten saatine baktığınız zaman bile altında çok başka sebepler, konular arayabilirsiniz. Son derece ciddiyetsiz ve saygısız bir yaklaşım. Hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler. Gösteririz. Hodri meydan..."

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