Kendimizi aştık!

Süper Lig'de teknik direktör değişiklikleri sürüyor. Son olarak Göztepe'den İlhan Palut ve Gaziantep'ten Sumudica ile yollar ayrılırken, Süper Lig Avrupa'nın 20 büyük ligi içerisinde şu ana kadar en fazla hoca değiştiren organizasyon olmayı başardı. 10 farklı kulübün 13 kez hocalarıyla yollarını ayırma tercihinde bulunduğu ligde en az süre alan teknik adamlar Kasımpaşa'da görev süresi 11 gün sürenile BB Erzurumspor'dan 19 günde ayrılanoldu.igimizde yaşanılan teknik direktör değişiklerinin sayısı Avrupa ile kıyaslandığında ise yakınımıza yaklaşan ülke bile bulunmuyor.ve1. liglerinde ise 7'şer değişiklik yaşandı. En az değişiklik iseve'de oldu: 1u sezon 21 takımlı olmanın da etkisiyle kulüpler, teknik direktör kıyımlarını daha da arttırırken ulaşılan değerde son yılların ortalamasının da üstüne çıkıldı. Öyle ki 4 takım ikişer kez teknik direktör değişikliğine bile gitti. Son olarak görevden ayrılan isimler ise Gaziantep'te Sumudica, Göztepe'de ise İlhan Palut oldu. Geçen sezon ligde yer alan takımlar toplamda 20 hoca değişikliği yaparken, 2018-19'da 19, 2017-18 sezonunda ve 2016-2017 sezonunda ise 18 değişiklik gerçekleşmişti.SÜPER Lig kulüplerinin başkanları Riva'da buluşuyor... Kulüp başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yarın bir araya gelecek. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa kararı alması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşecek değerlendirme toplantısı federasyonun Riva'daki tesislerinde saat 14.00'te başlayacak. Toplantıda Süper Lig'de tamamlanmak üzere olan ilk yarının yanı sıra özellikle ekonomik sorunlar ile hakem hataları masaya yatırılacak ve bunlara ortak çözümler aranacak.Lig'de iki haklı teknik adam değişikliği var. Trabzonspor'un kadro kalitesini adeta yok sayan ve dibe vurduran Newton ve Gaziantep'te aldığı cezalar iyi sonuçlar yüzünden görmezden gelinen amadeyip 10 dakika para konuşup yönetimini küçük düşüren Sumudica... Geri kalan tüm değişiklikler yetersiz kadro kuran yönetimlerin faturayı hocaya kesmesidir. Ancak teknik adamlar bundan şikâyetçi değil. Cebinde Pro Lisansı olan-olmayan 15 teknik adam üçer beşer kazanıp yıllarını geçiriyorlar.Biri gidiyor, arkadaşı geliyor, o da biliyor ki başka arkadaşı gidecek, kendisi gelecek. TFF için çözüm basit: Futboldan anlamayan yönetimler ve tüccar teknik adamlar için şu kuralı getirsinler: Bir teknik adam sezonda sadece bir kulüp çalıştırabilir.