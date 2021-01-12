Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orta sahada rekabet kızıştı

Orta sahada rekabet kızıştı

Berat’ı transfer eden ve orta bölgeye bir takviye daha yapmayı planlayan ’da sezonun ikinci yarısında forma aslanın ağzında olacak

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Orta sahada rekabet kızıştı
Haftayı bay geçen Trabzonspor, cumartesi oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün start verdi. Ligde üst sıraları hedefleyen bordomavili ekipte sezon başından bu yana en büyük rekabetin yaşandığı orta saha mevkiinde sezonun ikinci yarısında yarış daha da kızışacak. Baker, Flavio ve Abdulkadir Parmak şu ana kadar bu mevkide en fazla süre alan futbolcular olarak öne çıkarken Berat Özdemir'in transferi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihleri değişecek. Berat'ın dışında bu mevkiye başka bir transfer daha düşünülmesi hem alternatif oyuncu sayısını arttıracak hem de takımdaki forma rekabetini üst seviyeye taşıyacak.

TRANSFER İÇİN TAM MESAİ
Takımdan ayrılacak oyuncular, transfer limiti ve yabancı kontenjanında yer açmak için ince eleyip sık dokuyan bordo-mavili yetkililer, listedeki Enzo Perez ve Yunus Mallı için de temaslarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika...Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
Son dakika haber: Altın fiyatları çakıldı: İşte altın için altın strateji!
Son dakika: CHP'den 10 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçecek
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam liste! BİM aktüel ürünler listesinde dev indirim bugün başladı!
İstanbul'dan son dakika iğrenç olay! Temizlik bahanesiyle eve çağırıp...
Whatsapp sözleşmesi SON DAKİKA: Whatsapp'ı vazgeçirecek kıskaç
SON DAKİKA: Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta sonu yasak saatleri neler, yasaklar ne zaman kalkacak?
SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri sitesinde ilginç bilgi: Trump'ın görev süresi sona erdi
İşadamı Hacı Sabancı'dan samimi itirafları: Mütevazı biriyim toplu taşıma kullanır parayı en çok...
Whatsapp sözleşmesinde SON DAKİKA!: Sözleşmeyle kişisel verileri çalan Whatsapp’ın başı dertte!
ARKADAŞINA GÖNDER
Orta sahada rekabet kızıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA