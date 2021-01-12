Orta sahada rekabet kızıştı

Haftayı bay geçen Trabzonspor, cumartesi oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün start verdi. Ligde üst sıraları hedefleyen bordomavili ekipte sezon başından bu yana en büyük rekabetin yaşandığı orta saha mevkiinde sezonun ikinci yarısında yarış daha da kızışacak.olarak öne çıkarken Berat Özdemir'in transferi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihleri değişecek. Berat'ın dışında bu mevkiye başka bir transfer daha düşünülmesi hem alternatif oyuncu sayısını arttıracak hem de takımdaki forma rekabetini üst seviyeye taşıyacak.Takımdan ayrılacak oyuncular, transfer limiti ve yabancı kontenjanında yer açmak için ince eleyip sık dokuyan bordo-mavili yetkililer, listedeki Enzo Perez ve Yunus Mallı için de temaslarını sürdürüyor.