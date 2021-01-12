Son dakika! Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti

Son dakika haberi! Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.
Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:57Son Güncelleme: 12.1.2021 15:23ABONE OL
Gelen son dakika haberine göre, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.