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Son dakika! Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti

Son dakika haberi! Galatasaray'ın Faslı futbolcusu 'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:57 Son Güncelleme: 12.1.2021 15:23 ABONE OL
Son dakika! Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti

Gelen son dakika haberine göre, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.

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Son dakika! Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti
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