Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... (Sabah.com.tr Özel)

Son dakika haberi... Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Önce Henry Onyekuru ile anlaşan sarı kırmızılılar şimdi de Süper Lig'in başarılı orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a yeni bir teklifte bulundu. Galatasaray, Youssouf için 1 milyon Euro artı Şener Özbayraklı teklifi yaptı. Malatyaspor cephesinin bu teklifi kabul edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek.

SON DAKİKA: YOUSSOUF İÇİN 1 MİLYON € + ŞENER TEKLİF EDİLDİ!