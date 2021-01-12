Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... (Sabah.com.tr Özel)

Son dakika haberi... Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Önce Henry Onyekuru ile anlaşan sarı kırmızılılar şimdi de Süper Lig'in başarılı orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a yeni bir teklifte bulundu. Galatasaray, Youssouf için 1 milyon Euro artı Şener Özbayraklı teklifi yaptı. Malatyaspor cephesinin bu teklifi kabul edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek.
SON DAKİKA: YOUSSOUF İÇİN 1 MİLYON € + ŞENER TEKLİF EDİLDİ!
Öte yandan Youssouf Ndayishimiye için Fransa'nın köklü kulüplerinden Saint Ettienne ile Belçika temsilcisi Anderlecht de ilgileniyordu. Son dakika gelişmesine göre bu kulüpler transferde frene bastı bu da Galatasaray'ın önünü açtı!
Galatasaray, Burunduli orta saha oyuncusu için Şener Özbayraklı + 1 milyon € önerdi.
Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamalar hala konuşuluyor. İrfan Can'ın menajeri Batur Altıparmak, sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalarda transfer için iki kulübün anlaşması gerektiğini ifade etmişti. Mehmet Özcan'ın özel haberine göre Galatasaray, Başakşehir ile pazarlık yaparken Luyindama formülünü de devreye sokacak.
İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİNDE PLAN HAZIR!
8 milyon Euro bonservis isteyen Başakşehir'le pazarlık halinde olan Galatasaray, Luyindama'da izlediği zorunlu satın alma opsiyonlu formülle transferi bitirmeyi hedefliyor.
İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray formasını giymek istediği Fatih Terim tarafından açıklandıktan sonra, Başakşehir cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları 'satılık kahve fincanı' fotoğrafıyla göndermede bulundu.
Galatasaray'ın İrfan Can'dan vazgeçmediği ve ara transfer döneminin sonu olan 1 Şubat'a kadar tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor.
OYUNCU KULÜBÜNDEN KOLAYLIK BEKLIYOR
FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak.