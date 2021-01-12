Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... (Sabah.com.tr Özel)

haberi: 'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... (Sabah.com.tr Özel)

'dan transfer haberleri üst üste geliyor. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi 'un başarılı orta saha oyuncusu için 1 milyon € + teklifinde bulundu. Burundili orta saha oyuncusunu ayrıca Fransa ve Belçika takımları da istiyordu...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... Sabah.com.tr Özel

haberi... 'da transfer operasyonu başladı. Önce Henry Onyekuru ile anlaşan sarı kırmızılılar şimdi de Süper Lig'in başarılı orta saha oyuncusu için 'a yeni bir teklifte bulundu. Galatasaray, Youssouf için 1 milyon Euro artı teklifi yaptı. Malatyaspor cephesinin bu teklifi kabul edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek.

SON DAKİKA: YOUSSOUF İÇİN 1 MİLYON € + ŞENER TEKLİF EDİLDİ!

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... Sabah.com.tr Özel

Öte yandan için Fransa'nın köklü kulüplerinden Saint Ettienne ile Belçika temsilcisi Anderlecht de ilgileniyordu. gelişmesine göre bu kulüpler transferde frene bastı bu da 'ın önünü açtı!

Galatasaray, Burunduli orta saha oyuncusu için + 1 milyon € önerdi.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... Sabah.com.tr Özel

Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamalar hala konuşuluyor. İrfan Can'ın menajeri Batur Altıparmak, sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalarda transfer için iki kulübün anlaşması gerektiğini ifade etmişti. Mehmet Özcan'ın özel haberine göre , Başakşehir ile pazarlık yaparken Luyindama formülünü de devreye sokacak.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... Sabah.com.tr Özel

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİNDE PLAN HAZIR!

8 milyon Euro bonservis isteyen Başakşehir'le pazarlık halinde olan , Luyindama'da izlediği zorunlu satın alma opsiyonlu formülle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... Sabah.com.tr Özel

İrfan Can Kahveci'nin formasını giymek istediği Fatih Terim tarafından açıklandıktan sonra, Başakşehir cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları 'satılık kahve fincanı' fotoğrafıyla göndermede bulundu.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... Sabah.com.tr Özel

'ın İrfan Can'dan vazgeçmediği ve ara transfer döneminin sonu olan 1 Şubat'a kadar tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... Sabah.com.tr Özel

OYUNCU KULÜBÜNDEN KOLAYLIK BEKLIYOR

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan Youssouf için yeni teklif! Diğer talipleri aradan çekildi... (Sabah.com.tr Özel)
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