Son dakika... Hakan Çalhanoğlu Milan'la pazarlık masasında!

Son dakika haberi... İtalya'da müthiş bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri her geçen gün artarken, Milan ise yıldız oyuncusunu takımda tutmak için yoğun mesai harcıyor. Taraflar arasındaki sıkı pazarlık devam ederken, son durumu İtalyan basını duyurdu.
Sky Sport Italia'da yer alan habere göre bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Milan, bir yandan da iç transfer yöneldi. Öncelik ise kontratları sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma ile sözleşme yenilemek.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mevcut sözleşmesine göre Milan'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor. İtalyan ekibinin yeni teklifinin ise 3.5 milyon euro olduğu ifade ediliyor.
Avrupa'nın birçok takımından yaklaşık 5 milyon euro'ya kadar maaş teklifleri aldığı belirtilen Hakan'ın Milan'dan da bu teklife yakın bir maaş beklentisi olduğu belirtildi. 5 milyon euro maaş isteyen Hakan ile İtalyan devi Milan arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Hakan Çalhanoğlu ile Manchester United'ın da yakından ilgilendiği biliniyor.