Son dakika... Hakan Çalhanoğlu Milan'la pazarlık masasında!

Avrupa'nın birçok takımından yaklaşık 5 milyon euro'ya kadar maaş teklifleri aldığı belirtilen Hakan'ın Milan'dan da bu teklife yakın bir maaş beklentisi olduğu belirtildi. 5 milyon euro maaş isteyen Hakan ile İtalyan devi Milan arasındaki görüşmeler devam ediyor.