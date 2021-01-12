Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yusuf Yazıcı Fransa'da aralık ayına damga vurdu

'da aralık ayına damga vurdu

Attığı goller ve gösterdiği performansla 'yı sallayan , aralık ayının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra 'da forma giyen ve Karl Toko-Ekambi da diğer aday isimler oldu.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 16:35 ABONE OL
Yusuf Yazıcı Fransa'da aralık ayına damga vurdu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenecek. Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından oylamayı paylaşarak destek istedi.

Lille takımı, Twitter hesabından ödüle aday gösterilmesi nedeniyle Yusuf Yazıcı'yı tebrik ederek taraftarlardan milli futbolcu için oy kullanmaya davet etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberler: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!
Son dakika haberleri: 2021 SGK primleri ve ödenek tutarları belli oldu! Ne kadar ödenecek?
SON DAKİKA HABER: Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, yasaklar ne zaman bitecek?
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde dev indirim bugün başladı!
Son Dakika Haberleri | Yüz yüze eğitim ve aşı ile ilgili flaş gelişme! İşte milyonların merakla beklediği tarihler...
Son dakika...Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
Whatsapp sözleşmesi hakkında son dakika açıklaması geldi: "Wp sözleşmesine mahkum değiliz!"
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika: CHP'den 10 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçecek
Son dakika magazin haberi: Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı! İşte evliliğin bitme sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı Fransa'da aralık ayına damga vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA