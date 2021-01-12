Zirveye selam yola devam

Erol Bulut, Alanyaspor karşısında sonuç alan kadroyu Valencia dışında değiştirmeyerek takıma mesaj verdi. Bu,sözü gibiydi...İlk yarının sonunda gelen Mert Hakan'ın golü, F.Bahçe'ye yüksek rakımda bol oksijen sağladı.Fenerbahçe, çok zor olması beklenen deplasmandan rahat döndü.Performansı yükselenler listesinin ilk sırasında Sinan Gümüş var. Alanya maçında attığı golün ardından Erzurum'da 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Pelkas, yine 2 maçta 2 golle 2021'e iyi giren isimler arasında. Ancak Sosa, Samatta ve Perotti de ilerleyen haftalarda hazır hale gelmeli.Dörtte dört yaparak toparlanan Fenerbahçe, bundan sonrakiHem şampiyonluk yolunda çok daha iddialı hale gelmek hem de haftalardır konuşulandüzeltmek için çok önemli bir fırsat.İlk yarıda sıkışan oyunda Mert Hakan'a verdiği pasla adeta golü attıran Pelkas, ikinci yarının başında ağları da sarsarak sahanın yıldızı oldu. Son 4 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen, ayrıca bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol katkısı yapan Yunan oyuncunun (2 gol, 4 asist) sergilediği futbol taraftarlar arasında, "Mesut'un geleceğini duyan Pelkas koltuğu sağlama alıyor" yorumlarına neden oldu.Geçen hafta 11'de sahaya çıktığı Alanyaspor maçında ağları sarsan Sinan Gümüş, Erzurum'da da durmadı. Yine as kadroda sahaya çıkıp 48. dakikada Pelkas'ın golünde asisti yapan 26 yaşındaki oyuncu, 3 dakika sonra da ağları sarsarak şovunu yaptı.Sinan Gümüş, 63. dakikada oyundan alınmasına kızdı. Tabelada kendi numarasını görünce sinirlenen sarı-lacivertli oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un yanına giderek tepkisini gösterdi. Bulut ise bu kararının nedenini anlattı.Maç sonrası takım otobüsüyle havalimanına gidilirken Fenerbahçeli oyuncularla, FB TV muhabiri arasında esprili diyaloglar yaşandı. "Soyunma odasında büyük coşku vardı. Neler yaşandı?" sorusuna Ozan, "Valla hatırlamıyorum. Rakım bizi çok bozdu. Uyuyacağım şimdi" yanıtını verdi. Caner ise arkadaşına, "Ne uykusu oğlum bu saatte" diyerek takıldı.