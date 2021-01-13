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16 yabancı kuralı Boyd ve Hasic'i kurtardı!

TFF'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantının ardından açıkladığı 16 yabancı kuralı sonrasında Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve için çözüm de ortaya çıktı. 2 futbolcu da sezonun ikinci yarısında kadroda olacak.

İHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:43 ABONE OL
16 yabancı kuralı Boyd ve Hasic'i kurtardı!

TFF'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantının ardından açıkladığı 16 yabancı kuralı sonrasında Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Tyler Boyd için çözüm de ortaya çıktı. 2 futbolcu da sezonun ikinci yarısında kadroda olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin bugün Riva'da yaptığı toplantının ardından çıkan karar sonucunda ligin ikinci yarısında 14 olan yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasına karar verildi. Bu durumdan olumlu olarak etkilenen takımlardan birisi de Beşiktaş oldu. Kadrodaki yabancı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle sezonun ilk yarısında Tyler Boyd'un lisansını çıkarmayan siyah-beyazlılarda, ABD'li oyuncunun ligin ikinci yarısında takıma katılacağı açıklanmıştı. Ancak Boyd'un takıma dahil olmasıyla birlikte hangi ismin lisansının askıya alınacağı tartışma konusu olurken, genç futbolcu Ajdin Hasic'in de kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündeme gelmişti. Bugün alınan karar sonrasında her 2 futbolcu da ligin ikinci yarısında Beşiktaş formasını giyebilecek. Bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki ilk golüne imza atan ancak lisansı askıya alınan Tyler Boyd, sezon başından bu yana takımla birlikte antrenmanlara çıkıyordu. ABD'li oyuncunun lisansı tekrar çıkarılacak ve takıma dahil olacak.

Öte yandan Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, alınan karar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaynar, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin ilk olarak dile getirdiği ve yoğun çaba gösterdiği bu kuralı destekliyor, Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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16 yabancı kuralı Boyd ve Hasic'i kurtardı!
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