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Başkanı 'den talimatı! ...

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takımda 'ün geleceği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Siyah beyazlı takımın 'dan kadrosuna kattığı yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve hala mukavelesini uzatmadı. Takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Dorukhan Toköz için Beşiktaş Başkanı talimatı verdi.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 00:39 ABONE OL
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz talimatı! Fenerbahçe...

bilmecesi devam ediyor. Milli futbolcunun ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve hala yeni bir anlaşmaya imza atmadı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile yola devam etmek istiyor ancak henüz anlaşma sağlayamadı. Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da Dorukhan Toköz iddiaları için "Dorukhan'la ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş Başkanı de Dorukhan Toköz için talimatını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz talimatı! Fenerbahçe...

ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren ile masaya oturdu ancak milli futbolcu ile yine anlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz talimatı! Fenerbahçe...

'nin de sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamak isteyen Yönetim, milli futbolcuya maç başı ücretlerle beraber yıllık 10 milyon TL teklif etti ancak bu teklif kabul edilmedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz talimatı! Fenerbahçe...

'tan maç başı primleri hariç yıllık 15 milyon TL garanti ücret talep eden 'in bu talepi "şimdilik" siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul görmedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz talimatı! Fenerbahçe...

sürecinde üzerinde baskısını hisseden Yönetimi, diğer yandan da olası bir ayrılık sürecinde Beşiktaş taraftarının tepkisinden çekiniyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz talimatı! Fenerbahçe...

'ü sezon sonunda bedelsiz olarak 'ye kaptırmamak için büyük bir çaba harcayan Yönetimi, başkan Çebi'nin de "net tavrı" sonrasında milli futbolcu ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz talimatı! Fenerbahçe...

Başkan Çebi'nin "Sakın 'ye gitmesin, kendi evladımıza sahip çıkalım, gerekeni yapalım" talimatının ardından Dorukhan'ın talep ettiği yıllık 15 milyon TL'lik rakam biraz daha yaklaşacak olan siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcudan da bir miktar fedakarlık bekleyecek. (Fotomaç)

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz talimatı! Fenerbahçe...
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