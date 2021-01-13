Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz talimatı! Fenerbahçe...

Dorukhan Toköz bilmecesi devam ediyor. Milli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve hala yeni bir anlaşmaya imza atmadı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile yola devam etmek istiyor ancak henüz anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da Dorukhan Toköz iddiaları için "Dorukhan'la ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Dorukhan Toköz için talimatını verdi. İşte detaylar...