Ismael Diomande'den Konyaspor'a 1.5 yıllık imza

İttifak Holding Konyaspor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen Ismael Diomande ile 1.5 yıllına anlaştı.



Yeşil-beyazlı ekip önlibero ve merkez orta sahada oynayan 28 yaşındaki Ismael Diomande ile sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ve Ismael Diomande katıldı.

Ismael Diomande imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Güzel bir stadyum ve coşkulu bir taraftar topluluğu var. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. İyi konsantre olursak, iyi çalışırsak ilk on içerisine gireceğimizi, ligi o şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabiliriz" dedi.



27 numaralı formayı giyecek olan Diomande, kariyeri boyunca 143 maç 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.