Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kupa fatihi

Kupa fatihi

, ’nda nefes kesen maçta ’u penaltılarla devirdi. Normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatmaları 1-1 tamamlandı. Seri atışları 7-6 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükseldi

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Kupa fatihi
Galatasaray, Yeni Malatya'yı penaltılarla devirip çeyrek final biletini kaptı. 90 dakikada gol sesi çıkmayan maçta 102'de eski Aslan Umut, füzesi ile Fatih Öztürk'ü avladı. Luyindama, 120+1'de maçı uzatmaya taşıdı. İlk 5 penaltıda dörder gol çıkarken seri penaltılarda Topalli'nin vuruşunu kurtaran Fatih Öztürk, ilk goldeki hatasını telafi edip takımını üst tura taşıdı. Aslan, pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisine moralli gidiyor

LUYİNDAMA: FATİH 'BENİ KURTARDIN' DEDİ
Galatasaray'ı kupada tutan golü bulan Luyindama, kaleci Fatih Öztürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı… Zor bir takıma karşı oynadıklarını belirten Kongolu stoper, "Penaltılardan sonra Fatih çok mutluydu. Attığım gol beni değil takımı mutlu etti. Bu bir takım oyunu mutluyuz. Fatih golden sonra 'Beni kurtardın' diyerek sarıldı" ifadelerini kullandı. Fatih Öztürk ise "Bütün duyguları yaşadım. Yapmamam gereken çok büyük bir hata yaptım. Bitti dediğim anda Luyindama hayata döndürdü bizi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları sert düşüş gösterdi: İşte altın için altın strateji!
Son dakika haberi: İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler tam listesi yayında!
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı! İşte evliliğin bitme sebebi...
Son dakika: ABD'de şok iddia! FBI, 'Savaş hazırlığı' uyarısında bulunmuş
Bakan Selçuk’tan uzaktan ve yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika...Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
Covid-19'dan farklı bir salgın daha ortaya çıktı! Ölüm oranı %75!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kupa fatihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA