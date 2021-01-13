Kupa fatihi

Galatasaray, Yeni Malatya'yı penaltılarla devirip çeyrek final biletini kaptı. 90 dakikada gol sesi çıkmayan maçta 102'de eski Aslan Umut, füzesi ile Fatih Öztürk'ü avladı. Luyindama, 120+1'de maçı uzatmaya taşıdı. İlk 5 penaltıda dörder gol çıkarken seri penaltılarda Topalli'nin vuruşunu kurtaran Fatih Öztürk, ilk goldeki hatasını telafi edip takımını üst tura taşıdı. Aslan, pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisine moralli gidiyorGalatasaray'ı kupada tutan golü bulan Luyindama, kaleci Fatih Öztürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı… Zor bir takıma karşı oynadıklarını belirten Kongolu stoper, "Penaltılardan sonra Fatih çok mutluydu. Attığım gol beni değil takımı mutlu etti. Bu bir takım oyunu mutluyuz. Fatih golden sonra 'Beni kurtardın' diyerek sarıldı" ifadelerini kullandı. Fatih Öztürk ise "Bütün duyguları yaşadım. Yapmamam gereken çok büyük bir hata yaptım. Bitti dediğim anda Luyindama hayata döndürdü bizi" dedi.