Lig başlamadan niye çözmediniz!

SORU: Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan kararı için F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 'Gözümüz Tahkim'in üzerinde" dedi. Bu tehdit olarak algılandı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Haddini bil, kurumları etki altına alma" yanıtını verdi. Bu sürece bakış açınız nedir?
LEVENT TÜZEMEN: Ali Koç, Fenerbahçe başkanı olduğunda medyanın manşetlerinde şu başlıklar yer alıyordu: "Hayal satmayan, ezeli rakibini takdireden yeni bir başkan modeli.." 2 Ağustos 2018'de SABAH'taki yazımda Başkan Ali Koç'un söylemlerini yorumlarken, Türk futbolunda özellikle büyük kulüpler arasındaki kavgaların, demeç savaşlarının sona ereceğini vurguladım. Hatta Koç'un başkanlığıyla birlikte "Hatanın kendisindeolduğunu bildiği haldeçareyi başkalarının huzurunubozmakta bulan" başkanlık modeli döneminin kapandığını iddia ettim. Yanıldım. Ali Koç yürüttüğü seçim kampanyasında Aziz Yıldırım'a yönelik şöyle demişti: "Rakiplerle kavgaedip kendi ayağımıza sıkıyoruz.. Nefret dilikullanıyoruz. Benimle birlikte Fenerbahçesaygı gösteren ve saygı gören bir kulüp olacak." Sayın Ali Koç'un ne yazık ki vaatleri ile eylemleri arasında 3 yıldır dev çelişkiler var. TFF, MHK, Tahkim, Disiplin, Yayıncı kuruluşlar hep suçlu. Hakemler rezil. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ise hep kötü. Sayın Koç, kötülediğiniz Aziz Yıldırım'ı bile geçtiniz. Önerim; Siz gelin başkanlık dönemi öncesi saygı gören davranışlarınıza dönün.
GÜRCAN BİLGİÇ: İki kulübün de uzman olduğu bir oynama alanı Federasyon. En az 7 maç ceza alması gereken Fatih Terim'in, PFDK'dan 5'le çıkıp, Tahkim'de 4'le bitirmesi kimse için sürpriz olmadı. UÇK'nın kararının doğruluğu sorgulanmadan, Tahkim Kurulu'nun ne karar vereceği "tahmin edildiği" için Ali Koç'un çıkışı bir "gözdağı"… Ne zaman ki "kara gece" açıklaması yapıldı, baltalar gömüldüğü yerden çıktı. Dikkat ederseniz, UÇK kararıöncelikle Beşiktaş'ı etkilediğihalde ses çıkarmadılar. Beşiktaş, bu tartışmadan, geçmiş sezonlarda olduğu gibi "sıyrılarak kaçan" olabilir. İki kulüp birbirineöyle bir odaklandı ki, onların maçlarındakihakem kararları tartışılmıyor.Yani; saatler Beşiktaş'a kuruluyor.
BÜLENT TİMURLENK: Oğulcan transferindeki uyuşmazlık için temmuz ayında kurallar neyse şimdi de aynı… Üzerinden neredeyse 6 ay geçmiş. Ligde 17 maç oynanmış, Oğulcan skorlara tesir etmiş, şimdi karar çıkıyor. Bu işi lig başlamadanönce çözmeleri gerekiyordu. Ezeli rekabette başkanların camiaları baskı altına almak, strese sokmak gibi durumları çeyrek asırlık gelenek. FenerbahçeBaşkanı'nın açıklamaları, Florya ve yönetimarasındaki transfer gerginliğini ikinciplana attı ve derbi öncesi Galatasaray camiasınıkenetledi.FATİH DOĞAN: Rize-Oğulcan-Galatasaray arasındaki bir olaya F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un dışarıdanmüdahale etmesi açık bir kavga nedeni ki- bu anlaşmazlığın boyutlarını değiştirdi. 2011'de Trabzonspor, kendilerine imza attıktan sonra Karlsruhe ile sözleşme yenileyen ve sonra Hamburg'a imza atan Hakan Çalhanoğlu'nu FIFA'ya şikâyet etmişti. FIFA'daki dosya CAS'a taşınmış ve CAS, Hakan'a 6 ay futboldan men ile para cezası vermişti. Oğulcan'ın Galatasaray'a gitmesi üzerine mağdur olan Rize son değil ama ilk hukuk zaferini UÇK'da kazanmış durumda. 1.2 milyon Euro ve 6 maç ceza kararını cebine koyduğuna göre eli hukuken güçlü... Bu konunun uzaması ya da bitmesi Rize'nin izleyeceği yola bağlı. Rizespor tarafıyla konuştum, "Sonunakadar hakkımızı alacağız" noktasında...
HER MEVKİDE SAĞLAM
SORU: Zirvede nefes nefese bir mücadele var... Beşiktaş ve Fenerbahçe 35 puanda. G.Saray 33 puanla takipte. Kimi avantajlı görüyorsunuz?
TÜZEMEN: Beşiktaş'ın birbirini seven, birbirine saygı duyan oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Sergen Yalçın da mazeretlere sığınmadanelindeki kadroyu verimli kullanıyor. Eksik oyuncuları dert etmiyor, her oyuncusuna güveniyor. Örneğin; Hatayspor maçı sonrası yöneltilen, "Welinton derbideolmayacak. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Onun yerineoynatacak oyuncumuzvar" cevabını verdi. Oyuncu grubu bu açıklamayı duyduğunda hocasına karşı güvenle bakar. Sergen hoca da söylemlerinde hep tutarlı davranıyor,onları asla medyanın önüne atıp tartışılacakduruma sokmuyor.
DOĞAN: Başladığı yerle geldiği nokta arasında kendisine vurulan bütün prangaları parçalayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim alkışlanacak bir performansa imza attı. Bütçeyi 40 milyon Euro seviyesine çekerken yarışabilecek bir takım oluşturmak kolay bir iş değil ve başarıyı daha da anlamlı kılıyor. Sergen Yalçın sadece skorsonuçlarıyla değil zevk verenoyunuyla da liderliği hak ediyor. Şu ana kadar yaşadığı birçok olumsuzluğa rağmen geldiği nokta "Yaptıklarım yapacaklarımınteminatıdır" güvenini veriyor. Geniş kadroya sahip olanların daha avantajlı olacağı bu nefes kesen yarışta şampiyonu fotofiniş belirler.
BİLGİÇ: Sergen Yalçın müthiş hocalık yapıyor. Takımını ayağa kaldırdığı gibi oyun gücü de ekledi. Sınırlı bir kadrosu var, rotasyon yapma şansını da kullanmaya çalışıyor. Öne geçtiği anda ligin entehlikeli takımı haline geldi Beşiktaş. Önemli oyuncularında sorun yaşamazsa, yarışın içinde kalır.
TİMURLENK: Tribünlerin boş olması geride kalan derbilerde olduğu gibi deplasman takımlarının şansını yükseltiyor. G.Saray ve F.Bahçe gibi Beşiktaş da bu avantajını kullanamayacak. Defans göbeği ve sol bek dışında her mevkideSergen Yalçın'ın takımı sağlam görünüyor. Özellikle Taylan'ı tek bırakan G.Saray orta sahasına karşı Atiba, Souza, Oğuzhan ya da Mensahlı üçlüsü Kartal'ın artısı. Sezon başından beri Yalçın'ın "Haddini bilerek oynama" stratejisi 'Buderbiyi mutlaka kazanmalıyım' dedirtmiyor.
BULUT PUSUYA YATIYOR
BİLGİÇ: Lig yeni başlıyor. Bugüne kadar fragman izledik. Üç takım da inişli-çıkışlı bir periyottan, krizlerden geçtiler. Şimdi yeniden aynı hizadalar. Kış şartları, üç günde bir maçları, pandemi, sakatlıklar, antrenman kalitesi, ödemelerdeki sorunlar, oyuncu karakterleri; bundan sonraki maçların belirleyicisi olacak. Erol Bulut, öndeki üçlüsünü kaybedince "kazanan oyun" modeline geçti. Tempolu oynamıyor, kimleoynadığına bakmadan rakibi kontrolediyor, sonrasında da atacağı gol içinpusuya yatıyor.
TÜZEMEN: Erol Bulut nihayet icraat yapacak kadroyu kurdu. Fenerbahçe'nin son haftalarda kazandığı galibiyetler Erol hocanın yerli oyunculara dayalı oluşturduğu istikrarlı kadronun eseridir. Yerli oyuncularda aidiyet duygusu hep yüksek olur. Israrla aldırdığı Pelkas, Fenerbahçe'nin oyun liderliğini yapıyor. Hediye olarak gelen Thiam hücumda müthiş katkı yapıyor. Erol hocanın üzerinde baskı yaratan gövdeli isimlere takılıp kalmayıp kafasındaki 11'i cesaretle sahaya sürmesi Fenerbahçe'yi başarıya götürüyor. "Formam garanti" diye düşünenoyuncuların şapkalarını önekoymalarını sağlayacaktır.
DOĞAN: Fenerbahçe 18 yeni transferin yapıldığı, yeni bir hocanın geldiği toplama bir takımdı. Çoğunluğu yıldız olsa da "takım olabilmek" zaman isteyen bir süreçti. Erol Bulut'tan tavşan çıkarmasını beklemek, sabırsız davranmak Fenerbahçe'nin en büyük rakibiydi! Beklendiği gibi gelgitler yaşadılar, sarsıldılar ama yıkılmadılar. Sokratis gelirseönemli bir eksiği giderir. Mesut Özildünya markası ve gelirse pastanın üzerindekikrema etkisi yapar.
TİMURLENK: Derbinin olduğu haftada Ankaragücü ile oynayacak F.Bahçe'nin önünde Sivas deplasmanı, içeride Kayseri ve Rize maçları var. Bu kadro için bu fikstür çok düz bir yol görünüyor. Bu dört maçı da kazanırlarsa şubat başındaki Hatay deplasmanı ve ardından evlerinde oynayacakları Galatasarayderbisine lig lideri olarak çıkarlar.
TERİM HEP OLMALI
TÜZEMEN: İnandığım bir atasözü şöyle der: Tarlanvarsa içinde ol, işinvarsa başında ol... Galatasaray'ın zirve yarışından kopmaması için Fatih Terim'in artık hep kulübede olması gerekir. Kaleciler hariç G.Saray'ın etkilikullanacağı 15-16kişilik bir kadrosuvar. Bu kadro sakatlık ve hastalık yaşadığında takımın ritmi zarar görüyor. Şimdi Onyekuru gelecek ve kanatlara hız katacak. Onyekurusadece pozisyon üreten değilskor yapan da bir oyuncu. Diagne de Onyekuru sayesinde daha golcü bir kimliğe bürünür. İrfan Can transferi de biterse Galatasaray oyun anlamında daha güçlenir. Yaratıcı ve iş bitirici bir oyuncu. Ayrıca başta frikiklerolmak üzere Galatasaray'ın durantop kullanma zaafı da son bulur.
TİMURLENK: Galatasaray son iki şampiyonluğunda sezonun ikinci yarısında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon'la evinde oynamıştı. Şimdi ikisini deplasmanda mağlup ettiler. O sezonlarda olduğu gibi Fenerbahçe ile berabere kaldılar. Terim'in takımı topa daha fazla sahip olan ve oyunu sete çevirecek taraf gibi görünüyor. Marcao-Donk ikilisininAboubakar karşısında yapacakları,Galatasaray'ın derbideki puan ya dapuanlar alma şansını belirler.BİLGİÇ: Fatih Terim yine transfer istedi. Diagne'ye güvenemiyor. Taylan'ın alternatifi yok. Donk'u yine stopere çekti. Kulübeden gelenlerden randıman alamadı. Oğulcan'ı kazanmaya uğraşıyor. En tecrübeli isim olarak yarışı böyle sürdüremeyeceğinin farkında.
DOĞAN: Güvertede Fatih Terim olmasabu gemi bu kadar fırtınada limana(transfer sezonuna) en önlerde ulaşabilirmiydi bundan emin değilim. Arda'nın affedilmesi, 6 numaraya devşirilen Taylan hamlesi dahil Terim'in ciddi dokunuşları var. Fatih hoca bu şartlarda G.Saray'ı yarışta tuttuysa 3-4 takviye ile yarış devam edecektir.