Lig başlamadan niye çözmediniz!

: Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan kararı için F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 'Gözümüz Tahkim'in üzerinde" dedi. Bu tehdit olarak algılandı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Haddini bil, kurumları etki altına alma" yanıtını verdi. Bu sürece bakış açınız nedir?Ali Koç, Fenerbahçe başkanı olduğunda medyanın manşetlerinde şu başlıklar yer alıyordu: "2 Ağustos 2018'de'taki yazımda Başkan Ali Koç'un söylemlerini yorumlarken, Türk futbolunda özellikle büyük kulüpler arasındaki kavgaların, demeç savaşlarının sona ereceğini vurguladım. Hatta Koç'un başkanlığıyla birliktebaşkanlık modeli döneminin kapandığını iddia ettim. Yanıldım. Ali Koç yürüttüğü seçim kampanyasında Aziz Yıldırım'a yönelik şöyle demişti:Sayın Ali Koç'un ne yazık ki vaatleri ile eylemleri arasında 3 yıldır dev çelişkiler var. TFF, MHK, Tahkim, Disiplin, Yayıncı kuruluşlar hep suçlu. Hakemler rezil. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ise hep kötü. Sayın Koç, kötülediğiniz Aziz Yıldırım'ı bile geçtiniz.Siz gelin başkanlık dönemi öncesi saygı gören davranışlarınıza dönün.İki kulübün de uzman olduğu bir oynama alanı Federasyon. En az 7 maç ceza alması gereken Fatih Terim'in, PFDK'dan 5'le çıkıp, Tahkim'de 4'le bitirmesi kimse için sürpriz olmadı. UÇK'nın kararının doğruluğu sorgulanmadan, Tahkim Kurulu'nun ne karar vereceği "tahmin edildiği" için Ali Koç'un çıkışı bir "gözdağı"… Ne zaman ki "kara gece" açıklaması yapıldı, baltalar gömüldüğü yerden çıktı.Beşiktaş, bu tartışmadan, geçmiş sezonlarda olduğu gibi "sıyrılarak kaçan" olabilir.Oğulcan transferindeki uyuşmazlık için temmuz ayında kurallar neyse şimdi de aynı… Üzerinden neredeyse 6 ay geçmiş. Ligde 17 maç oynanmış, Oğulcan skorlara tesir etmiş, şimdi karar çıkıyor.Ezeli rekabette başkanların camiaları baskı altına almak, strese sokmak gibi durumları çeyrek asırlık gelenek.Rize-Oğulcan-Galatasaray arasındaki bir olayaki- bu anlaşmazlığın boyutlarını değiştirdi. 2011'de Trabzonspor, kendilerine imza attıktan sonra Karlsruhe ile sözleşme yenileyen ve sonra Hamburg'a imza atan Hakan Çalhanoğlu'nu FIFA'ya şikâyet etmişti. FIFA'daki dosya CAS'a taşınmış ve CAS, Hakan'a 6 ay futboldan men ile para cezası vermişti. Oğulcan'ın Galatasaray'a gitmesi üzerine mağdur olan Rize son değil ama ilk hukuk zaferini UÇK'da kazanmış durumda. 1.2 milyon Euro ve 6 maç ceza kararını cebine koyduğuna göre eli hukuken güçlü... Bu konunun uzaması ya da bitmesi Rize'nin izleyeceği yola bağlı.: Zirvede nefes nefese bir mücadele var... Beşiktaş ve Fenerbahçe 35 puanda. G.Saray 33 puanla takipte. Kimi avantajlı görüyorsunuz?Beşiktaş'ın birbirini seven, birbirine saygı duyan oyunculardan kurulu bir kadrosu var.Eksik oyuncuları dert etmiyor, her oyuncusuna güveniyor. Örneğin; Hatayspor maçı sonrası yöneltilen,sorusunacevabını verdi. Oyuncu grubu bu açıklamayı duyduğunda hocasına karşı güvenle bakar. Sergen hoca da söylemlerinde hep tutarlı davranıyor,onları aslaBaşladığı yerle geldiği nokta arasında kendisine vurulan bütün prangaları parçalayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim alkışlanacak bir performansa imza attı. Bütçeyi 40 milyon Euro seviyesine çekerken yarışabilecek bir takım oluşturmak kolay bir iş değil ve başarıyı daha da anlamlı kılıyor.Şu ana kadar yaşadığı birçok olumsuzluğa rağmen geldiği noktagüvenini veriyor. Geniş kadroya sahip olanların daha avantajlı olacağı bu nefes kesen yarışta şampiyonu fotofiniş belirler.Sergen Yalçın müthiş hocalık yapıyor. Takımını ayağa kaldırdığı gibi oyun gücü de ekledi. Sınırlı bir kadrosu var, rotasyon yapma şansını da kullanmaya çalışıyor.Önemli oyuncularında sorun yaşamazsa, yarışın içinde kalır.Tribünlerin boş olması geride kalan derbilerde olduğu gibi deplasman takımlarının şansını yükseltiyor. G.Saray ve F.Bahçe gibi Beşiktaş da bu avantajını kullanamayacak.Özellikle Taylan'ı tek bırakan G.Saray orta sahasına karşı Atiba, Souza, Oğuzhan ya da Mensahlı üçlüsü Kartal'ın artısı. Sezon başından beri Yalçın'ın "Haddini bilerek oynama" stratejisidedirtmiyor.Lig yeni başlıyor. Bugüne kadar fragman izledik. Üç takım da inişli-çıkışlı bir periyottan, krizlerden geçtiler. Şimdi yeniden aynı hizadalar. Kış şartları, üç günde bir maçları, pandemi, sakatlıklar, antrenman kalitesi, ödemelerdeki sorunlar, oyuncu karakterleri; bundan sonraki maçların belirleyicisi olacak. Erol Bulut, öndeki üçlüsünü kaybedince "kazanan oyun" modeline geçti.Erol Bulut nihayet icraat yapacak kadroyu kurdu. Fenerbahçe'nin son haftalarda kazandığı galibiyetler Erol hocanın yerli oyunculara dayalı oluşturduğu istikrarlı kadronun eseridir. Yerli oyuncularda aidiyet duygusu hep yüksek olur. Israrla aldırdığı Pelkas, Fenerbahçe'nin oyun liderliğini yapıyor. Hediye olarak gelen Thiam hücumda müthiş katkı yapıyor. Erol hocanın üzerinde baskı yaratan gövdeli isimlere takılıp kalmayıp kafasındaki 11'i cesaretle sahaya sürmesi Fenerbahçe'yi başarıya götürüyor.Fenerbahçe 18 yeni transferin yapıldığı, yeni bir hocanın geldiği toplama bir takımdı. Çoğunluğu yıldız olsa da "zaman isteyen bir süreçti. Erol Bulut'tan tavşan çıkarmasını beklemek, sabırsız davranmak Fenerbahçe'nin en büyük rakibiydi! Beklendiği gibi gelgitler yaşadılar, sarsıldılar ama yıkılmadılar.Derbinin olduğu haftada Ankaragücü ile oynayacak F.Bahçe'nin önünde Sivas deplasmanı, içeride Kayseri ve Rize maçları var. Bu kadro için bu fikstür çok düz bir yol görünüyor. Bu dört maçı da kazanırlarsa şubat başındaki Hatay deplasmanı ve ardından evlerinde oynayacaklarıİnandığım bir atasözü şöyle der:Galatasaray'ın zirve yarışından kopmaması için Fatih Terim'in artık hep kulübede olması gerekir. Kaleciler hariçBu kadro sakatlık ve hastalık yaşadığında takımın ritmi zarar görüyor. Şimdi Onyekuru gelecek ve kanatlara hız katacak.Diagne de Onyekuru sayesinde daha golcü bir kimliğe bürünür. İrfan Can transferi de biterse Galatasaray oyun anlamında daha güçlenir. Yaratıcı ve iş bitirici bir oyuncu. AyrıcaGalatasaray son iki şampiyonluğunda sezonun ikinci yarısında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon'la evinde oynamıştı. Şimdi ikisini deplasmanda mağlup ettiler. O sezonlarda olduğu gibi Fenerbahçe ile berabere kaldılar. Terim'in takımı topa daha fazla sahip olan ve oyunu sete çevirecek taraf gibi görünüyor.Fatih Terim yine transfer istedi. Diagne'ye güvenemiyor. Taylan'ın alternatifi yok. Donk'u yine stopere çekti. Kulübeden gelenlerden randıman alamadı. Oğulcan'ı kazanmaya uğraşıyor. En tecrübeli isim olarak yarışı böyle sürdüremeyeceğinin farkında.Arda'nın affedilmesi, 6 numaraya devşirilen Taylan hamlesi dahil Terim'in ciddi dokunuşları var. Fatih hoca bu şartlarda G.Saray'ı yarışta tuttuysa 3-4 takviye ile yarış devam edecektir.