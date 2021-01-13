Son dakika: Beşiktaş'ta Mandzukic krizi! Yönetimi ikiye böldü

Maliyetinin çok yüksek olacağını düşünen bazı yöneticiler, oyuncunun 9 aydır sahaya ayak basmaması nedeniyle Kenan Karaman'ın daha doğru tercih olacağını dillendirmeye başladı.

Bir kısım ise yıldız futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle takıma çok şey katacağına inanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi tüm fikirleri dinleyip son sözü sözleyecek.