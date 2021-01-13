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Son dakika: 'ta Mandzukic krizi! Yönetimi ikiye böldü

'in lideri , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin 1 numaralı gündemi ise . Hırvat golcü için pazarlıklar devam ederken, deneyimli yıldız yönetimi ikiye böldü. Bazı yöneticiler 34 yaşındaki futbolcunun 9 aydır sahalardan uzak olduğunu ve durumun sıkıntı yaratacağını ifade etti. Bir takım isteklerinden vazgeçmesine rağmen Mandzukic'in yerine 'ın daha doğru bir tercih olacağını dile getirdiler.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:39 Son Güncelleme: 13.1.2021 12:51 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta Mandzukic krizi! Yönetimi ikiye böldü

Beşiktaş'ın transferde bir numaralı santrfor hedefi Mario Mandzukic konusunun bu hafta olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. 34 yaşındaki oyuncu bazı isteklerinden geri adım attı. İmza parası istemezken, 6 ay süreli sözleşmeyi de kabul etti.

Ancak oyuncu ile anlaşılamayan tek nokta maç başı teklif edilen 20 bin euro'nun garanti ücrete eklenmesi. Yönetimde de Hırvat golcü için fikir ayrılığı yaşanıyor.

Maliyetinin çok yüksek olacağını düşünen bazı yöneticiler, oyuncunun 9 aydır sahaya ayak basmaması nedeniyle Kenan Karaman'ın daha doğru tercih olacağını dillendirmeye başladı.

Bir kısım ise yıldız futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle takıma çok şey katacağına inanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi tüm fikirleri dinleyip son sözü sözleyecek.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Mandzukic krizi! Yönetimi ikiye böldü
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