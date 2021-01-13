Trabzonspor'dan yeni transfer girişimi: Jens Odgaard

Trabzonspor'da sezon başında yapılan transferlerden verim alınamayınca rota yeni oyunculara çevrilmişti. Afobe, Plaza ve Djaniny'den memnun kalmayan Trabzonspor hedefine yeni golcü isimleri almıştı. İtalya basının iddiasına göre Trabzonspor, Danimarkalı golcü olan Jens Odgaard ile anlaşmay yakın.

JENS ODGAARD İSTENİLEN PERFORMANSI ORTAYA KOYAMADI

Fanatik'in haberine göre, bonservisi İtalyan temsilcisi Sassuolo'da bulunan ancak sezon başında Lugano'ya kiralanan Danimarkalı golcü, İsviçre ekibinde beklentilerin altında kaldı. 6 maçta forma giyen ve ağları havalandıramayan, bu süreçte 1 asistlik katkıda bulunan 21 yaşındaki oyuncunun, Sassuolo'ya geri döneceği ve hemen ardından Trabzonspor'a kiralanacağı belirtildi.

600 BİN EURO ÖDEME YAPILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Çıkan haberledeki iddialara göre Trabzonspor'un, Odgaard'a yarım sezon için 600 bin Euro ödeyeceği de kaydedildi. Odgaard'ın da sezon başında da Bordo-Mavililer'in kendisini çok istemesi nedeniyle transfere sıcak baktığı ve yeniden kendisini kanıtlamak adına sabırsız olduğu da gelen haberler arasında.