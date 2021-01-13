Yusuf Yazıcı sahalara döndü

Korona virüsü atlatan Yusuf Yazıcı, bugün takımla idmanlara başladı.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi. 5 Ocak'ta korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren milli yıldızın son testleri negatife döndü. 23 yaşındaki futbolcu, temiz çıkan sonuçlarının ardından bugün takımla idmanına çıktı. Lille kulübü sosyal medya hesabından Yusuf'un idman görüntülerini paylaşarak, 'Yusuf Yazıcı çalışmalara geri döndü' yazdı.
GÖZTEPE'DE 1 FUTBOLCUNUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımında gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.