Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yusuf Yazıcı sahalara döndü

sahalara döndü

Fransa'nın takımında forma giyen 'dan iyi haber geldi. 5 Ocak'ta korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren milli yıldızın son testleri negatife döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:50 Son Güncelleme: 13.1.2021 21:53 ABONE OL
Yusuf Yazıcı sahalara döndü

Korona virüsü atlatan Yusuf Yazıcı, bugün takımla idmanlara başladı.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi. 5 Ocak'ta korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren milli yıldızın son testleri negatife döndü. 23 yaşındaki futbolcu, temiz çıkan sonuçlarının ardından bugün takımla idmanına çıktı. Lille kulübü sosyal medya hesabından Yusuf'un idman görüntülerini paylaşarak, 'Yusuf Yazıcı çalışmalara geri döndü' yazdı.

GÖZTEPE'DE 1 FUTBOLCUNUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımında gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İstanbul'da kritik gelişme! Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs risk haritası açıklaması geldi
Altın fiyatları sert düşüş gösterdi: İşte altın için altın strateji!
Son dakika haberi: Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su boşandı! Güzel oyuncu Hayal Kahraman Özalp 11 yıllık evliliği bitti!
Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi burada!
Neslihan Atagül'den kötü haber! Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri...Yasaklar ne zaman bitecek?
SON DAKİKA | İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı...
Son dakika haberleri: Koronaya yakalanan Songül Öden'den açıklama geldi: Eşim ile birilikte tedavi gördüğümüz hastaneden...
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Yasaklar kalkacak mı?
Meteoroloji'den beklenen kar yağışı için SON DAKİKA uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı sahalara döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA