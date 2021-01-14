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'da derbi hazırlıkları başladı

, 'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 19:52 ABONE OL
Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynanan son 16 turu maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan tetkiklerde sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı
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