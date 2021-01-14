Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor

'MESUT DEVREK İÇİN ROL MODELDİR'

Mesut Özil'in Devrek için bir değer olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, çocukların da futbolcuyu örnek aldığını kaydetti. Özil'in Fenerbahçe'de futbol yaşantısını sürdürmesi durumunda çok mutlu olacaklarını vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Rol modeldir Devrek için Mesut Özil. Devrek'te sporda sanatta birçok rol modelimiz var. Gönül isterdi ki hepsi adına bir şeyler yapalım. Mesut Özil'in Devrek için tanıtımının maddi değeri yok. Mesut, Devrekli olduğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Kendisine müteşekkiriz. Yaşadığı topraklara borcu olduğunu düşünerek burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de Devrek Belediyesi olarak katkılarımızı sunacağız. Onlarla beraber en kısa sürede Devreklilerin hizmetine girecek."