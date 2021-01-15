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Bruno Fernandes'ten müthiş başarı! 4 kez...

İngiltere ekiplerinden forması giyen Bruno Fernandes, aralık ayının en iyi oyuncusu oldu. Aralık ayında 3 gol atan Portekizli; şubat, haziran ve kasım aylarında da en iyi oyuncu seçilmişti. 1 yıl içinde 4 kez en iyi oyuncu seçilen Fernandes, bunu başaran ilk isim oldu.

AA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 16:14 ABONE OL
Bruno Fernandes'ten müthiş başarı! 4 kez...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, aralık ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki Portekizli yıldızın aralarında takım arkadaşı Marcus Rashford ve Liverpoollu Muhammed Salah'ın da yer aldığı 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Geçen yıl şubat, haziran ve kasım aylarında da ödülün sahibi olan Fernandes, aynı yıl içinde dört kez ayın futbolcusu seçilen ilk isim oldu.

Fernandes, aralık ayında Leeds United'ı 6-2 yendikleri maçta iki, 2-2 berabere kaldıkları Leicester City mücadelesinde de bir kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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Bruno Fernandes'ten müthiş başarı! 4 kez...
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