Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde büyük mesafe aldığı Mesut Özil'in kulübü Arsenal'den alacağını almak için çaba harcadığı ifade edildi. İngiliz basını hem Emre Belözoğlu'nun açıklamalarını hem de Mesut Özil'in Arsenal ile görüşmelerini manşetlere taşıdı. Öte yandan Fenerbahçe için son dakika transfer iddiası geldi. Fenebahçe'nin Amadou Diawara için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...
F.Bahçe taraftarı Mesut Özil için gelecek haberleri merakla beklerken İngiliz basını Arsenal ile yıldız oyuncu arasındaki süreci anlattı. Özil'in geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklamalardaki "F.Bahçe Türkiye'nin Real Madrid'i" yorumlarını bir kez daha sayfalara taşınırken 7 milyon Pound'luk detayın altı çizildi! Oyuncunun kontratının bitmesine 6 ay kalması nedeniyle iki taraf da erken fesih için masaya otururken Mesut'un kalan 7 milyon Pound (70.5 milyon TL) alacağının verilmesi halinde F.Bahçe'ye imzayı atacağı vurgulandı.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE DİAWARA TRANSFERİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDU!
Orta sahada ciddi bir alternatif sorunu yaşayan Fenerbahçe, transfer penceresinin açılmasıyla kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i bile Balıkesirspor'dan geri çağırdı.
Orta alana transfer yapmak için nabız yoklayan sarı lacivertliler, rotasını İtalya'ya kırdı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Roma'da Fonseca'nın gözünden düşen Amadou Diawara teklifte bulundu. 23 yaşındaki futbolcuyu kısa vadede kiralık olarak kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, istediği sonucu alamadı.
Oyuncunun forma şansı bulamasa da İtalya'da kalmak istediği bildirildi.
MESUT ADIM ADIM YAKLAŞIYOR
Fenerbahçeliler'in dört gözle beklediği Mesut Özil transferine gün geçtikçe her zamankinden daha fazla yaklaşıyor.
İngiliz The Sun gazetesi, artık Mesut'un transferinin bitmesinin an meselesi olduğunun altını çizdi. Sezon sonunda bitecek sözleşmesinden doğan hakları olan 7 milyon Pound kazancını almasına çok yaklaştığını ifade etti.
Mesut'un ondan sonra İstanbul'Un yolunu tutması bekleniyor.
Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai için artık son düzlüğe girdi. Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon € ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Apollon'un bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı.
FENERBAHÇE'NİN YENİ STOPERİ ATTİLA SZALAİ OLUYOR!
Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Szalai'nin kulübü Apollon ile anlaştı. Fenerbahçe'nin en isabetli transferi olan Pelkas'ı Türkiye'ye getiren Paul Koutsoliakos, genç stoperi de Fenerbahçe'ye getiriyor.
Sarı lacivertliler Apollon'a bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro ve sonraki satıştan %15 pay önerdi. Bonservis bedelinin 400 bin €'luk kısmı Macar Mezökövesd kulübüne gidecek.
Genç oyuncu Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçta da forma giymişti.
Szalai transferi tamamlanırsa, Apollon Limassol tarihinin rekor satışı olacak!
Öte yandan Fatih Terim'in de yönetime bu transfer için istekte bulunduğu fakat oyuncunun alınamadığı ifade edildi. Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından sonra 'Başkalarına scoutluk yapmaktan yoruldum.' çıkışının da bu oyuncu için yapıldığı gelen bilgiler arasında...