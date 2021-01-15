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'de gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

'den transfer haberleri peş peşe geliyor! transferiyle ilgili haberi geldi. Dış basında da Mesut Özil transferinin yankıları sürüyor. Mesut'un "Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i" açıklaması manşetleri süslüyor. İngiliz basını 7 milyon Pound'luk ayrıntının altını çizdi. Son dakika gelişmesine göre Mesut Özil, Arsenal'den kalan 70 milyon TL alacağını alırsa Fenerbahçe'ye gelecek. Fenerbahçe'nin Diawara için de yoklama yaptığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 13:37 Son Güncelleme: 15.1.2021 13:41 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

haberi... 'nin transfer görüşmelerinde büyük mesafe aldığı 'in kulübü Arsenal'den alacağını almak için çaba harcadığı ifade edildi. İngiliz basını hem Emre Belözoğlu'nun açıklamalarını hem de Mesut Özil'in Arsenal ile görüşmelerini manşetlere taşıdı. Öte yandan Fenerbahçe için son dakika transfer iddiası geldi. Fenebahçe'nin Amadou Diawara için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

F.Bahçe taraftarı için gelecek haberleri merakla beklerken İngiliz basını Arsenal ile yıldız oyuncu arasındaki süreci anlattı. Özil'in geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklamalardaki "F.Bahçe Türkiye'nin Real Madrid'i" yorumlarını bir kez daha sayfalara taşınırken 7 milyon Pound'luk detayın altı çizildi! Oyuncunun kontratının bitmesine 6 ay kalması nedeniyle iki taraf da erken fesih için masaya otururken Mesut'un kalan 7 milyon Pound (70.5 milyon TL) alacağının verilmesi halinde F.Bahçe'ye imzayı atacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE DİAWARA TRANSFERİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDU!

Orta sahada ciddi bir alternatif sorunu yaşayan , transfer penceresinin açılmasıyla kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i bile Balıkesirspor'dan geri çağırdı.

Orta alana transfer yapmak için nabız yoklayan sarı lacivertliler, rotasını İtalya'ya kırdı.

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Roma'da Fonseca'nın gözünden düşen Amadou Diawara teklifte bulundu. 23 yaşındaki futbolcuyu kısa vadede kiralık olarak kadroya katmak isteyen , istediği sonucu alamadı.

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

Oyuncunun forma şansı bulamasa da İtalya'da kalmak istediği bildirildi.

MESUT ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Fenerbahçeliler'in dört gözle beklediği transferine gün geçtikçe her zamankinden daha fazla yaklaşıyor.

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

İngiliz The Sun gazetesi, artık Mesut'un transferinin bitmesinin an meselesi olduğunun altını çizdi. Sezon sonunda bitecek sözleşmesinden doğan hakları olan 7 milyon Pound kazancını almasına çok yaklaştığını ifade etti.

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

Mesut'un ondan sonra İstanbul'Un yolunu tutması bekleniyor.

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai için artık son düzlüğe girdi. Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon € ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Apollon'un bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı.

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

FENERBAHÇE'NİN YENİ STOPERİ ATTİLA SZALAİ OLUYOR!

bilgisine göre , Szalai'nin kulübü Apollon ile anlaştı. Fenerbahçe'nin en isabetli transferi olan Pelkas'ı Türkiye'ye getiren Paul Koutsoliakos, genç stoperi de Fenerbahçe'ye getiriyor.

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

Sarı lacivertliler Apollon'a bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro ve sonraki satıştan %15 pay önerdi. Bonservis bedelinin 400 bin €'luk kısmı Macar Mezökövesd kulübüne gidecek.

Genç oyuncu Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçta da forma giymişti.

Szalai transferi tamamlanırsa, Apollon Limassol tarihinin rekor satışı olacak!

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

Öte yandan Fatih Terim'in de yönetime bu transfer için istekte bulunduğu fakat oyuncunun alınamadığı ifade edildi. Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından sonra 'Başkalarına scoutluk yapmaktan yoruldum.' çıkışının da bu oyuncu için yapıldığı gelen bilgiler arasında...

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Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...
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