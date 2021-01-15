Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! 70 milyon TL'yi alırsa Fenerbahçe'ye transfer olacak...

F.Bahçe taraftarı Mesut Özil için gelecek haberleri merakla beklerken İngiliz basını Arsenal ile yıldız oyuncu arasındaki süreci anlattı. Özil'in geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklamalardaki "F.Bahçe Türkiye'nin Real Madrid'i" yorumlarını bir kez daha sayfalara taşınırken 7 milyon Pound'luk detayın altı çizildi! Oyuncunun kontratının bitmesine 6 ay kalması nedeniyle iki taraf da erken fesih için masaya otururken Mesut'un kalan 7 milyon Pound (70.5 milyon TL) alacağının verilmesi halinde F.Bahçe'ye imzayı atacağı vurgulandı.