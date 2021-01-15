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Son dakika transfer haberi! ile anlaştı

'de transfer haberleri gelmeye başladı. Gelen son dakika spor transfer haberine göre Fenerbahçe, Macar futbolcu konusunda Kıbrıs Rum ekibi kulübü ile anlaşmaya vardı. Szalai'nin sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi. Atilla Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı. Ayrıca gelen son dakika haberine göre de Fenerbahçe, Bursaspor'lu Burak Kapacak'a da resmi teklif yaptı. Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 20:09 Son Güncelleme: 15.1.2021 20:50 ABONE OL
Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe Atilla Szalai ile anlaştı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Attila Szalai ve kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardı. Szalai, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a davet edildi.

Apollon Limassol, Atilla Szalai'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini resmi olarak açıkladı.

Attila Szalai Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai ile anlaşmaya varıldı. Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon € ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı.

FENERBAHÇE BURAK KAPACAK'A RESMİ TEKLİF YAPTI

Ayrıca TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Burak Kapacak için Bursaspor'a resmi teklif te bulundu. Gelen son dakika haberine göre Bursaspor'lu Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İki kulüp arasında resmi görüşmeler ve bonservis pazarlığı da başladı.

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Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe Atilla Szalai ile anlaştı
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