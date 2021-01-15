Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe Atilla Szalai ile anlaştı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Attila Szalai ve kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardı. Szalai, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a davet edildi.

Apollon Limassol, Atilla Szalai'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini resmi olarak açıkladı.

Attila Szalai Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai ile anlaşmaya varıldı. Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon € ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı.