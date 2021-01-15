Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe Atilla Szalai ile anlaştı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Attila Szalai ve kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardı. Szalai, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a davet edildi.
Apollon Limassol, Atilla Szalai'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini resmi olarak açıkladı.
Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai ile anlaşmaya varıldı. Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon € ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı.
FENERBAHÇE BURAK KAPACAK'A RESMİ TEKLİF YAPTI
Ayrıca TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Burak Kapacak için Bursaspor'a resmi teklif te bulundu. Gelen son dakika haberine göre Bursaspor'lu Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İki kulüp arasında resmi görüşmeler ve bonservis pazarlığı da başladı.