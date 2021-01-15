Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek."