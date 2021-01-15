Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 35 puanla zirveye ortak olan Fenerbahçe, dün akşam da Kasımpaşa engelini Samatta'nın golüyle geçti ve adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin rotası ise yeniden transfere döndü. Gündemin 1 numaralı maddesi Mesut Özil ancak takımdan gönderilecek isimler için de yoğun mesai harcanıyor. Kanarya'da ilk ayrılık ise Perotti'nin gidişiyle yaşanacak.
Sezon başında 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta takımı yenileyen Fenerbahçe, Roma'nın yıldız ismi Perotti'yi de alarak önemli bir transfere imza atmıştı. Kariyeri boyunca ciddi sakatlıklar yaşayan Arjantinli kanat oyuncusunun kronik sakat olduğu iddia edilmişti ve tartışma konusu olmuştu. Sarı-lacivertli takımla 4 maça çıkan ve 3 gollük katkı yapan Perotti, sakatlandı ve uzun süredir formasından uzak.
Deneyimli oyuncunun ameliyat olacağı ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Hem Erol Bulut hem de Emre Belözoğlu, oyuncunun son durumuna dair bilgiler vererek ayrılığı duyurdu.
Kasımpaşa ile oynanan kupa maçından sonra açıklamalarda bulunan Erol Bulut, basın toplantısında Diego Perotti ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Sakatlıklar onu bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 ay kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa -ki öyle gözüküyor- oraya bir takviye yapacağız"
Fenerbahçe'de ilk ayrılığın Perotti'nin gidişiyle yaşanacağı artık kesin gibi. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına konuşan sportif direktör Emre Belözoğlu da Arjantinli oyuncunun sözleşmesinin feshedileceğini şu ifadelerle vurgulamıştı: "Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi.
Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek."
"Perotti'nin durumuna önümüzdeki günlerde kadar karar verilecek. Kendisinin Fenerbahçe'ye bizim lehimize hazırladığımız sözleşmesi sayesinde mali bir yükü olmuyor. Onunla bir şekilde orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Oyuncunun isteğini, arzusunu görebiliyorum ama karar almak zorundayız.
Kenar oyuncu transferiyle alakalı oyuncuyu içerden bir şekilde boşatmamız gerekiyor. Limitlerin üzerine, oyuncu sayısı ve yabancı sayısı da ekleniyor. Almamız gereken kararlar olacak. Biz oyuncu azaltmazsak oyuncu vadetmek doğru olmaz. Bazı oyuncularla vedalaştıkça yerine koymak adına hamleler yapmaya çalışacağız."