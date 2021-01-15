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Son dakika haberi: 'de ilk ayrılık! resmen açıkladı

Son dakika... 'nda 'yı yenerek çeyrek finale kalan 'de gözler transfer çevrildi. 'in Alman yıldızı 'le görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Sezon başında 'dan kiralanan ve kronik sakatlığı olduğu yönünde iddialar ortaya atılan takımdan ayrılan ilk isim olacak. Sportif direktör 'nun geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızın ameliyat olacağını açıklamasının ardından, dün de benzer bir ifade kullandı. Bulut, 'nin ameliyat olacağını ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtirken, 32 yaşındaki kanatla yolların ayrılacağının mesajını da verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:04 Son Güncelleme: 15.1.2021 09:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

Son dakika haberleri... 'de 35 puanla zirveye ortak olan , dün akşam da engelini 'nın golüyle geçti ve adını 'nda çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin rotası ise yeniden transfere döndü. Gündemin 1 numaralı maddesi ancak takımdan gönderilecek isimler için de yoğun mesai harcanıyor. 'da ilk ayrılık ise 'nin gidişiyle yaşanacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

Sezon başında 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta takımı yenileyen , 'nın yıldız ismi 'yi de alarak önemli bir transfere imza atmıştı. Kariyeri boyunca ciddi sakatlıklar yaşayan Arjantinli kanat oyuncusunun kronik sakat olduğu iddia edilmişti ve tartışma konusu olmuştu. Sarı-lacivertli takımla 4 maça çıkan ve 3 gollük katkı yapan Perotti, sakatlandı ve uzun süredir formasından uzak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

Deneyimli oyuncunun ameliyat olacağı ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Hem hem de , oyuncunun son durumuna dair bilgiler vererek ayrılığı duyurdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

ile oynanan kupa maçından sonra açıklamalarda bulunan , basın toplantısında ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Sakatlıklar onu bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 ay kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa -ki öyle gözüküyor- oraya bir takviye yapacağız"

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

'de ilk ayrılığın 'nin gidişiyle yaşanacağı artık kesin gibi. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına konuşan sportif direktör da Arjantinli oyuncunun sözleşmesinin feshedileceğini şu ifadelerle vurgulamıştı: "Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek."

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

"'nin durumuna önümüzdeki günlerde kadar karar verilecek. Kendisinin 'ye bizim lehimize hazırladığımız sözleşmesi sayesinde mali bir yükü olmuyor. Onunla bir şekilde orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Oyuncunun isteğini, arzusunu görebiliyorum ama karar almak zorundayız.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı

Kenar oyuncu transferiyle alakalı oyuncuyu içerden bir şekilde boşatmamız gerekiyor. Limitlerin üzerine, oyuncu sayısı ve yabancı sayısı da ekleniyor. Almamız gereken kararlar olacak. Biz oyuncu azaltmazsak oyuncu vadetmek doğru olmaz. Bazı oyuncularla vedalaştıkça yerine koymak adına hamleler yapmaya çalışacağız."

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Erol Bulut resmen açıkladı
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