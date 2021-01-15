18 MİLYON € ARTIDAYIZ!

İmza ücreti, toplam ödenen 44 milyon €... 68 oyuncu göndermişiz totale gelelim ne kadar gelir elde etmişiz, ne kadar artıdayız 18 milyon €. Beceriksiz halimiz bu becerikli olsaydık ne olacaktı.

Bizim her şeyimiz belli ve açık. Bizim taraftarımız sorgulayıcı ve yargılayıcı bir taraftar. Biz de cevap veriyoruz, ben buranın patronu değilim ben de bir taraftarım.