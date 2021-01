Türkiye spor gündeminin en önemli transfer gündemini Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci oluşturuyor. Beşiktaş bilindiği gibi artık Mandzukic transferinden vazgeçti. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, milli yıldız İrfan Can Kahveci'yi özellikle istiyor. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz, dünkü basın toplantısında İrfan Can transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğünü açıkladı.