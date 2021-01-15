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haberi: Galatasaray'da hesabı! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

Galatasaray'dan transfer haberleri peş peşe geliyor. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın özel haberine göre Başakşehir, için istediği bonservis bedelini arttırdı. Galatasaray'ın Marcao'yu 13 milyon €'ya satmadık açıklamasından sonra, Başakşehir cephesi de İrfan Can'ın değerini 13 milyon Euro olarak belirledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:43 Son Güncelleme: 15.1.2021 09:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

Türkiye spor gündeminin en önemli transfer gündemini ve oluşturuyor. Beşiktaş bilindiği gibi artık Mandzukic transferinden vazgeçti. Galatasaray'ın teknik patronu , milli yıldız İrfan Can Kahveci'yi özellikle istiyor. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz, dünkü basın toplantısında İrfan Can transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğünü açıkladı.

Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DEN İRFAN CAN İÇİN MARCAO AYARI!

8 milyon Euro değer biçilen 'nin bedeli, Galatasaray'ın Marcao'yu 13 milyon Euro'ya satmadık açıklaması sonrası aynı değere yükseltildi.

Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

Başakşehir'in daha önce bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği 'nin fiyatını bir anda 13 milyon Euro'ya yükseltmesinin perde arkası aralandı. Galatasaray'la geçen hafta transfer pazarlığına oturan Göksel Gümüşdağ, bonservis verecek parası olmayan sarı-kırmızılı kulübün Diagne, Luyindama ve Babel'i içeren takas önerilerine sadece Marcao şartını sundu.

Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

Galatasaray ise takımın en değerli oyuncusu Marcao için "Sezon başında 13 milyon Euro'ya satmadık. Marcao'yu asla takasta kullanmayız" cevabını verdi. Bunun üzerine Başakşehir cephesinin Marcao ile eşdeğer gördükleri İrfan Can'a 13 milyon Euro değer biçmeye başladığı öğrenildi. Ancak yıldız oyuncunun ısrarla Galatasaray'a gitmek istediğini söylemesi bu transfere açık kapı bırakmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

MUSTAFA CENGİZ'DEN İRFAN CAN AÇIKLAMASI!

"Hocam değerli bir marka. Bunlar havaya girdiler, yüksek fiyatlar istediler. Hepsi Kahveci oldu başımıza. Transferde de strateji var. G.Saray mevcut kadrosu ile de şampiyon olur. Hedefimiz şampiyon olduktan sonraki adımlar. Uzun vadeli çalışmalar."

Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

"İrfan Can, Göksel kardeşimin istediği 13 milyon Euro'sundan daha değerli! Ama biz vermeyince o değeri yok. Bizim kaynak yaratmamız lazım. Hocamız diyor ki; oldu oldu, transfer olmazsa bu takımla şampiyon oluruz. Şundan da emin olun hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

18 MİLYON € ARTIDAYIZ!

İmza ücreti, toplam ödenen 44 milyon €... 68 oyuncu göndermişiz totale gelelim ne kadar gelir elde etmişiz, ne kadar artıdayız 18 milyon €. Beceriksiz halimiz bu becerikli olsaydık ne olacaktı.

Bizim her şeyimiz belli ve açık. Bizim taraftarımız sorgulayıcı ve yargılayıcı bir taraftar. Biz de cevap veriyoruz, ben buranın patronu değilim ben de bir taraftarım.

Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

HAYALLER VAN PERSİE GERÇEKLER TAM TERSİ!

Ben Göksel Gümüşdağ ile buluştum. Ya hayaller Van Persie gerçekler tam tersi... Şimdi bunlara girmeyeyim ama pazarlık noktasındayız. Ben Göksel Gümüşdağ ile birkaç kez görüştüm.

Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

"İRFAN CAN'I DA ALIRIM HEPSİNİ DE ALIRIM"

Ben yazarım çekleri Mayıs sonrasına İrfan Can'ı da alırım hepsini de alırım. Ondan sonra da hadi bana eyvallah derim ama ben bunu kesinlikle yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. bana diyor ki "Oldu olmadı biz bu kadroyla da devam ederiz." Hocalarımızın istediği isimlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesapları sürüyor! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...

"Biz ile bir haftadır görüşemiyoruz, kupa maçından çıktık. Biz hocamla devamlı bir araya geliyoruz. Hocama da sordum 'Neden yalnız hissediyorsun?' O da sinirlendim, burama kadar kaldı diyor. Belki bizimle ilgili belki bizimle ilgili değil. Fatih Terim, bu yaşta bu kadar uğraşıyor bu sadece parayla olacak iş değil. Biz hocamıza hak verdik açıkçası."

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Son dakika haberi: Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hesabı! Başakşehir'den 'Marcao' hamlesi...
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