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Kahveci'den flaş hamle! ...

'ın transfer gündeminde olan Medipol 'in milli futbolcusu Kahveci, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü 'i takibe aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 22:38 ABONE OL
İrfan Can Kahveci'den flaş hamle! Fatih Terim...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim'i takibe aldı.

Galatasaray'ın transfer listesinde olan olan Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kahveci, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i takip etmeye başladı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini açıklamıştı. Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz de İrfan Can'ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

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İrfan Can Kahveci'den flaş hamle! Fatih Terim...
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