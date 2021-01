Mirkan Aydın veda etti

Atakaş Hatayspor sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak fesheden tecrübeli golcü Mirkan Aydın Bordo-Beyazlı camiayla vedalaştı.

Bordo-Beyazlı formayi 2.5 sezondur giydiğini ve çok güzel anlar yaşadığını belirten Mirkan, "

Bugün itibariyle Hatayspor'la olan sözleşmemi feshettim. İki buçuk sene çok güzel anlar yaşadım ve bordo beyaz formayı hep gururla taşıdım. İlk sezonumda Play Off Finali, ikinci sezon TFF 1.Lig Şampiyonluğu ve bu sezon da Süper Lig'de çok iyi giden takımın bir parçası oldum. Beni bu yolda hiç yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza, her an desteklerini hissettiğim takım arkadaşlarıma ve tüm Hatayspor personeline sonsuz teşekkürlerimi sunarken; Hatayspor'a bundan sonraki süreçte başarılarının devamını dilerim. Allah'a emanet olun" dedi.