Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mirkan Aydın veda etti

veda etti

Atakaş sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak fesheden tecrübeli golcü Bordo-Beyazlı camiayla vedalaştı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 16.1.2021 13:30 ABONE OL
Mirkan Aydın veda etti

Atakaş Hatayspor sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak fesheden tecrübeli golcü Mirkan Aydın Bordo-Beyazlı camiayla vedalaştı.

Bordo-Beyazlı formayi 2.5 sezondur giydiğini ve çok güzel anlar yaşadığını belirten Mirkan, "

Bugün itibariyle Hatayspor'la olan sözleşmemi feshettim. İki buçuk sene çok güzel anlar yaşadım ve bordo beyaz formayı hep gururla taşıdım. İlk sezonumda Play Off Finali, ikinci sezon TFF 1.Lig Şampiyonluğu ve bu sezon da Süper Lig'de çok iyi giden takımın bir parçası oldum. Beni bu yolda hiç yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza, her an desteklerini hissettiğim takım arkadaşlarıma ve tüm Hatayspor personeline sonsuz teşekkürlerimi sunarken; Hatayspor'a bundan sonraki süreçte başarılarının devamını dilerim. Allah'a emanet olun" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Seren Serengil tanınmaz halde! Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'in son hali şoke etti!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'un canlı yayınını bastı! Oğuzhan Koç'un utangaç halleri sosyal medyada çok konuşuldu!
Son dakika magazin haberleri: Şeyma Subaşı sevgilisinin yüzünü gösterdi ama dikkatleri saati çekti! Mısırlı aşkından servet değerinde saat hediyesi
SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 16-17 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri: Yasaklar ne zaman bitecek?
Son dakika: Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması! 15 Mayıs'a ertelendi
Son dakika haber: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
SON DAKİKA: Aşı olan Bilim Kurulu üyesi Emre Kayıpmaz açıkladı! İşte koronavirüs aşısının ilk yan etkileri
Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Son dakika haberleri: MEB'den flaş karne notu kararı! Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu
Son dakika haberi: Resmen duyuruldu! İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin üye sayıları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mirkan Aydın veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA