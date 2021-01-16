Son dakika: Monaco Sportif Direktör Paul Mitchell'den Onyekuru açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın 1 milyon Euro kiralama ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifini kabul eden Monaco son anda çark etti ve Onyekuru için 6 ay için 1 milyon euro kiralama, 6 milyon euro zorunlu satın alma ve %50 de bir sonraki satıştan kardan pay talep etti.



