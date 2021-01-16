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Son dakika: Sportif Direktör 'den açıklaması! ...

Son dakika transfer haberleri... Ara transferde eski futbolcusu Henry 'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, ekibi ile transfer görüşmelerine devam ediyor. Görüşmeler, zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama üzerine yoğunlaşmış durumda. Monaco Sportif Direktör , Onyekuru'nun Galatasaray'a olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 16.1.2021 18:54 Son Güncelleme: 16.1.2021 19:09 ABONE OL
Son dakika: Monaco Sportif Direktör Paul Mitchell'den Onyekuru açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın 1 milyon Euro kiralama ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifini kabul eden Monaco son anda çark etti ve Onyekuru için 6 ay için 1 milyon euro kiralama, 6 milyon euro zorunlu satın alma ve %50 de bir sonraki satıştan kardan pay talep etti.

Onyekuru'nun zorunlu satın alma maddesini yumuşatmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bizzat Monaco Sportif Direktör Paul Mitchell ile görüşüyor ve bu görüşmeler Mitchell tarafından da doğrulandı.

MONACO'DAN AÇIKLAMA: TALEPLERİMİZ VAR
Henry Onyekuru'nun Monaco'daki geleceği hakkında açıklamalar yapan Paul Mitchell, "Teknik patronumuz Kovac'ın talepleri var ve bu talepleri karşılamak için çaba harcıyoruz.

Onyekuru bizim planlamalarımız arasında yer almıyor, bu durumu kendisine de ilettik ve ayrılık sürecinde bizim de bazı taleplerimiz var.

Onyekuru için görüşmelerimiz sürüyor ancak burada belirleyici olan futbolcunun talepleri kadar Monaco'nun da stratejisine uygun olarak hareket etmemiz" dedi.

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Son dakika: Monaco Sportif Direktör Paul Mitchell'den Onyekuru açıklaması! Galatasaray...
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