Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! "Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile deneyimli teknik adam Fatih Terim arasındaki krizin tatlıya bağlanmasıyla sarı-kırmızılı camiada herkes Beşiktaş derbisine konsantre oldu.
Perşembe sabahı Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutan ve burada başkanla yüz yüze görüşüp sorunu çözen Fatih Terim, toplantıdan çıkar çıkmaz derbiyi düşünmeye başladı.
DERBİYİ KAZANIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR
Florya'da hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenöründen yedek futbolcusuna kadar A Takım'daki herkes, "Sakatlık ve hastalıkla boğuştuğumuz ilk devreyi 40 puan ve üzerinde tamamlarsak şampiyon oluruz. Beşiktaş'ı yenersek bu hedefe çok yaklaşmış olacağız. Derbi galibiyeti ligde önümüzü açar ve ara transferlerle birlikte ikinci yarı farkı açarız" görüşünde birleşti.
KAPTAN MOTİVASYONU
Fatih Terim, 17 Ocak Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş maçına özel olarak oyun planında değişiklik yapmama kararı aldı.
Takım kaptanları Arda ve Muslera da arkadaşlarını hafta boyunca derbiye motive etmek için konuşmalar yaptı. 8 gün içinde sırasıyla Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatya ile karşılaşacak 33 puanlı Galatasaray, bu 3 maçtan minimum 7 puanla ayrılmanın ve ligin ilk yarısını zirvede kapatmanın hesapları içinde.
TERİM SZALAI İÇİN SÖYLEMİŞ...
Gençlerbirliği maçından sonra teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında, "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" ifadesini kullanmıştı. Terim'in, Fenerbahçe'ye imza atması beklenen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'yi ima ettiği ortaya çıktı.
APOLLON'U İKNA EDEMEDİLER
Macaristan'ın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Galatasaray'ın scoutları tarafından izlenip beğenilen Szalai gelecek vaat eden önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilmişti. Oyuncu satamadığı için bütçesi olmayan sarı-kırmızılılar, Attila Szalai'nin kulübü Apollon Limassol'u kiralama konusunda ikna edemeyince transferden çekilmişti. Ezeli rakibi Fenerbahçe de oyuncuyu resmen kaptı.
İLK KEZ DERBİ KAMPI YOK!
KASIM ayından beri İstanbul'da oynanan maçlar öncesinde Florya'da kampı kaldıran Fatih Terim, bu uygulamaya Beşiktaş derbisinde de devam edecek. Bugün Florya'da son taktik çalışmasını yapacak sarı-kırmızılı takıma ev izni verilecek ve futbolcular geceyi aileleri ile birlikte geçirecek. Yarın sabah tesiste toplanacak olan Fatih Terim ve talebeleri, tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip derbi için Dolmabahçe'ye hareket saatini bekleyecek. Galatasaray ilk kez bir büyük maç öncesi kampa girmeyecek.
FALCAO İÇİN PORTLAND DEVREDE
Tedavi olmak üzere İspanya'ya giden Radamel Falcao'ya ABD'den teklif var. Başkan Cengiz'in "Güney Amerika ve Arap Yarımadası'ndaki kulüplerden teklif var ama istemiyor" dediği oyuncu için MLS ekibi Portland devreye girdi. Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson'un 34 yaşındaki forveti kadrosunda görmek istediği ve bunun için de menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu iddia edildi.
ABD basınındaki haberlere göre taraflar görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, teklif gelmesi halinde Falcao'nun Portland'a gitmesine kolaylık sağlayacak ve oyuncunun birikmiş tüm alacakları ödenecek.