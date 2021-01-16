Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! "Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz"

İLK KEZ DERBİ KAMPI YOK!

KASIM ayından beri İstanbul'da oynanan maçlar öncesinde Florya'da kampı kaldıran Fatih Terim, bu uygulamaya Beşiktaş derbisinde de devam edecek. Bugün Florya'da son taktik çalışmasını yapacak sarı-kırmızılı takıma ev izni verilecek ve futbolcular geceyi aileleri ile birlikte geçirecek. Yarın sabah tesiste toplanacak olan Fatih Terim ve talebeleri, tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip derbi için Dolmabahçe'ye hareket saatini bekleyecek. Galatasaray ilk kez bir büyük maç öncesi kampa girmeyecek.