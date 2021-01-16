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Son dakika: - zirvesinin perde arkası! "'ı yenersek şampiyon oluruz"

Son dakika haberi... 'da ile arasındaki kriz sona erdi. İkilinin yüz yüze görüşmesinin ardından 'de açıklamalar yapan Cengiz, Terim ile aralarında bir sorun olmadığını ifade etti. Kritik toplantıdan birlik mesajı çıkarken, görüşmenin perde arkası da ortaya çıktı. Cengiz-Terim zirvesinde uzlaşma sağlandı ve gözler derbiye çevrildi. Sabah Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre ortak görüş ise, "'ı yenersek şampiyonluk yolunda önümüz açılır" şeklinde oldu. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 16.1.2021 09:55 Son Güncelleme: 16.1.2021 10:00 ABONE OL
Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz

Başkanı ile deneyimli teknik adam arasındaki krizin tatlıya bağlanmasıyla sarı-kırmızılı camiada herkes derbisine konsantre oldu.

Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz

Perşembe sabahı Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutan ve burada başkanla yüz yüze görüşüp sorunu çözen , toplantıdan çıkar çıkmaz derbiyi düşünmeye başladı.

Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz

DERBİYİ KAZANIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR

Florya'da hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenöründen yedek futbolcusuna kadar A Takım'daki herkes, "Sakatlık ve hastalıkla boğuştuğumuz ilk devreyi 40 puan ve üzerinde tamamlarsak şampiyon oluruz. 'ı yenersek bu hedefe çok yaklaşmış olacağız. Derbi galibiyeti ligde önümüzü açar ve ara transferlerle birlikte ikinci yarı farkı açarız" görüşünde birleşti.

Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz

KAPTAN MOTİVASYONU

, 17 Ocak Pazar akşamı oynanacak maçına özel olarak oyun planında değişiklik yapmama kararı aldı.
Takım kaptanları Arda ve Muslera da arkadaşlarını hafta boyunca derbiye motive etmek için konuşmalar yaptı. 8 gün içinde sırasıyla Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatya ile karşılaşacak 33 puanlı , bu 3 maçtan minimum 7 puanla ayrılmanın ve ligin ilk yarısını zirvede kapatmanın hesapları içinde.

Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz

TERİM SZALAI İÇİN SÖYLEMİŞ...

Gençlerbirliği maçından sonra teknik direktör , basın toplantısında, "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" ifadesini kullanmıştı. Terim'in, Fenerbahçe'ye imza atması beklenen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'yi ima ettiği ortaya çıktı.

Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz

APOLLON'U İKNA EDEMEDİLER

Macaristan'ın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçında 'ın scoutları tarafından izlenip beğenilen Szalai gelecek vaat eden önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilmişti. Oyuncu satamadığı için bütçesi olmayan sarı-kırmızılılar, Attila Szalai'nin kulübü Apollon Limassol'u kiralama konusunda ikna edemeyince transferden çekilmişti. Ezeli rakibi Fenerbahçe de oyuncuyu resmen kaptı.

Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz

İLK KEZ DERBİ KAMPI YOK!

KASIM ayından beri İstanbul'da oynanan maçlar öncesinde Florya'da kampı kaldıran , bu uygulamaya derbisinde de devam edecek. Bugün Florya'da son taktik çalışmasını yapacak sarı-kırmızılı takıma ev izni verilecek ve futbolcular geceyi aileleri ile birlikte geçirecek. Yarın sabah tesiste toplanacak olan Fatih Terim ve talebeleri, tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip derbi için Dolmabahçe'ye hareket saatini bekleyecek. ilk kez bir büyük maç öncesi kampa girmeyecek.

Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz

FALCAO İÇİN PORTLAND DEVREDE

Tedavi olmak üzere İspanya'ya giden Radamel Falcao'ya ABD'den teklif var. Başkan Cengiz'in "Güney Amerika ve Arap Yarımadası'ndaki kulüplerden teklif var ama istemiyor" dediği oyuncu için MLS ekibi Portland devreye girdi. Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson'un 34 yaşındaki forveti kadrosunda görmek istediği ve bunun için de menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu iddia edildi.

Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz

ABD basınındaki haberlere göre taraflar görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, teklif gelmesi halinde Falcao'nun Portland'a gitmesine kolaylık sağlayacak ve oyuncunun birikmiş tüm alacakları ödenecek.

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Son dakika: Mustafa Cengiz- Fatih Terim zirvesinin perde arkası! "Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz"
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